Hai kẻ lạc đường và cái chết oan khuất của bà chủ nhà nghỉ

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 2h ngày 22/1/2014, vài người nhìn thấy nhà nghỉ TC ở thôn Sồi Cầu (Thái Học, Bình Giang, Hải Dương) của bà Đào Thị M (SN 1960) làm chủ, đèn đóm tối nhưng cửa mở tung. Gọi một hồi không thấy ai thưa, người dân vào bên trong tìm kiếm thì phát hiện bà M đã tử vong, xung quanh loang lổ máu. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet) Công an xác định bà M nằm chết trên nền nhà, cơ thể có nhiều vết thương. Qua giám định, những vết thương này được gây ra bởi vật sắc nhọn. Thời gian tử vong vào khoảng trên 5 tiếng, tức là nạn nhân bị sát hại vào ngày 21/1. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet) Theo cung cấp của người nhà nạn nhân, ngày thường bà M có đeo một sợi dây vàng tây trên cổ. Vào thời điểm được phát hiện tử vong, sợi dây vàng ấy đã biến mất, tìm trong két sắt cũng không có. Khi khám nghiệm xung quanh, các điều tra viên nhận thấy hầu hết các phòng nghỉ đều rất ngăn nắp, chứng tỏ không có khách, duy chỉ có phòng 402 thì giường chiếu đang nhàu nhĩ. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet) Những chi tiết này dẫn đến một nhận định, nghi phạm nhiều khả năng ở tại phòng 402 và đã ra tay khi bên trong nhà nghỉ chỉ còn duy nhất bà M. Hiện trường vụ án quả thật không để lại nhiều dấu vết, có thể thấy nghi phạm đã gây án rất nhanh rồi bỏ trốn. Khám xét căn phòng 402, công an tìm thấy một tờ giấy photo chứng minh nhân dân mang tên Vũ Kim T (trú tại Bình Giang, Hải Dương). (Ảnh minh hoạ, nguồn Dân Việt) Làm việc với cơ quan điều tra, anh T cho biết bản photo chứng minh này đúng là của mình và được dùng để đi xin làm công nhân từ khá lâu. Anh cũng không biết vì sao nó lưu lạc đến nhà nghỉ TC. Xác minh thời gian, bước đầu Công an tỉnh Hải Dương nhận định người này không liên quan đến vụ án. Cùng lúc này, hàng chục đối tượng cộm cán, ma túy, tiền án, tiền sự, cờ bạc trên địa bàn được gọi hỏi nhưng không đem lại kết quả. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet) Các trinh sát được biết, bà M sống đơn thân, kinh doanh nhà nghỉ một mình và có nhiều mối quan hệ ngoài xã hội. Một người dân cung cấp thông tin, vào tối 21/1 có thấy 2 thanh niên lạ mặt đi ra từ nhà nghỉ của bà M. Hai người này có dấu hiệu đi lạc đường nên có hỏi nhân chứng lối ra ngã ba Phủ. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet) Lần theo hướng di chuyển của 2 thanh niên lạ mặt này, công an thu giữ được một chiếc áo vứt bên đường. Chiếc áo này có nhiều vết nâu, nghi máu. Theo đánh giá của các điều tra viên có thể đây là áo của nghi phạm. Tại khu vực ngã ba Phủ, cơ quan điều tra được biết vào tối 21/1 có hai thanh niên đã bắt xe taxi đi về hướng thị trấn Lai Cách (Hải Dương). Theo lái xe taxi, hai thanh niên thuê xe từ ngã ba Phủ đều tầm ngoài 20 tuổi. Khi về tới thị trấn Lai Cách, hai người này xuống. Người lái xe taxi đã miêu tả được khá rõ về hai nghi phạm, giúp Công an Hải Dương bước đầu có những manh mối cụ thể. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet) Tại thị trấn Lai Cách, các điều tra viên tìm được một lái xe taxi khác. Theo anh này, vào thời gian trên anh có chở 2 thanh niên giống mô tả của cơ quan công an đi Sao Đỏ (Chí Linh). Về tới ngã ba Sao Đỏ, hai người này xuống, sau đó đi đâu, làm gì lái xe taxi không biết. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet) Tiến hành rà soát, nghiên cứu lại toàn bộ những chứng cứ, thông tin thu thập lại trước đó, Công an tỉnh Hải Dương xác định, người thanh niên có tên Nguyễn Kim T trên tờ photo chứng minh thư tìm thấy tại nhà nghỉ TC có chơi và ở trọ cùng một nhóm gồm Vũ Kim Mạnh (SN 1990); Nguyễn Quang T (1987); Phạm Văn Thái (1990); Lê Đăng N (1995) đều ở thôn Hòa Loan (xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang). (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet) Xác minh nhanh, công an phát hiện Mạnh, T và Thái đều không có mặt tại địa phương. Tiến hành làm việc với Lê Đăng N thì người này khai, cách đây một thời gian, anh ta cùng Nguyễn Kim T và nhóm đối tượng trên thuê nhà ở Sao Đỏ để đánh bạc. Chủ nhà trọ yêu cầu phải có chứng minh thư nên Nguyễn Quang T và Nguyễn Kim T có đưa giấy tờ để N đi photo. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet) Khi các trinh sát đưa chiếc áo dính máu thu được gần hiện trường vụ án, N nhận ra đây là áo của Vũ Kim Mạnh. Công tác xác minh cho thấy, Mạnh là đối tượng chơi bời, lêu lổng và thường xuyên tham gia đánh bạc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Hải Dương phát hiện Mạnh đang lẩn trốn tại TP Chí Linh vào chiều 23/1/2014 nên tiến hành bắt giữ. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet) Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Mạnh thừa nhận gây ra vụ án tại nhà nghỉ TC (Bình Giang, Hải Dương). Mạnh khai đồng phạm với là Phạm Văn Thái. Do chơi bời cờ bạc thua nên Mạnh và Thái rơi vào cảnh túng tiền. Để có tiền tiếp tục "đỏ đen", hai đối tượng đã bàn nhau đi cướp tài sản. Thái nói về nhà nghỉ TC để "hành động" vì hắn biết chủ nhà nghỉ này thường ở một mình. (Ảnh: CAND) Chiều 21/1/2014, Mạnh rủ Thái mua một dao bầu và bàn nhau, trong trường hợp chủ nhà kêu cứu sẽ giết chết ngay để bịt đầu mối. Sau khi thống nhất kế hoạch, hai đối tượng bắt xe buýt về nhà nghỉ TC thuê trọ và được bố trí tại phòng 402. Tại đây, chúng bàn nhau đợi đến đến lúc nhà nghỉ không có khách, sẽ thực hiện theo kế hoạch đã định trước. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet) Đêm 21/1/2014, Mạnh đã 2 lần đi xuống thăm dò tình hình nhưng không hành động được nên chúng tiếp tục thuê trọ. Lúc phát hiện chỉ có một mình bà M ở nhà, Mạnh bảo Thái hành động. Mạnh đi trước, đến phòng ngủ túm tóc bà M, dí dao đe dọa nhưng nạn nhân chống đối, kêu cứu. Mạnh như con thú, cầm dao đâm liên tiếp vào bà M khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Gây án xong, hai đối tượng giật sợi dây vàng của nạn nhân rồi bỏ trốn. Sau này, với tội ác của mình, Mạnh bị TAND tỉnh Hải Dương tuyên phạt mức án tử hình, Thái bị tuyên phạt 24 năm tù giam. (Ảnh Dân Việt) >>> Xem thêm video: Đã bắt được nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội. Nguồn: ĐTHĐT.

