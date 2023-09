Hải Dương xem xét đầu tư hơn 190 tỷ xây thêm 265 phòng học

Chiều 6/9, tại phiên họp thường kỳ tháng 9 (lần 1) của UBND tỉnh Hải Dương, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương đã báo cáo về việc rà soát, đề xuất triển khai Đề án xây dựng, bổ sung phòng học thiếu tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025.Theo đó, nhiều trường học trong tỉnh còn thiếu phòng học, đặc biệt là giáo dục mầm non, THCS.



Ông Lương Văn Việt, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương cho biết, sau khi rà soát thực trạng phòng học trên địa bàn tỉnh, Sở GD&ĐT đã xây dựng Dự thảo kế hoạch thực hiện Đề án Xây dựng, bổ sung phòng học thiếu tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh từ năm 2023 - 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng chủ trì phiên họp

Việc đầu tư xây dựng phòng học nhằm xóa phòng học tạm, phòng học mượn và bổ sung phòng học thiếu tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2025, bảo đảm đáp ứng cơ sở vật chất phục vụ dạy và học. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để các ngành, các cấp, các địa phương huy động các nguồn vốn tập trung đầu tư xây dựng xóa phòng học tạm, phòng học mượn, bổ sung phòng học thiếu giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng cho những năm tiếp theo.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương, mục tiêu đến hết năm 2025, toàn tỉnh Hải Dương đầu tư xây dựng 265 phòng học kiên cố , đạt chuẩn nhằm bảo đảm đủ phòng học đáp ứng quy mô năm học 2025 - 2026 cho phần lớn các cơ sở giáo dục mầm non, THCS có tổng số phòng học tạm, phòng học mượn và phòng học thiếu từ 3 phòng trở lên.

Kinh phí dự kiến để thực hiện đề án khoảng 191,7 tỷ đồng. Nguồn kinh phí thực hiện trích từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất, nguồn thu từ xổ số kiến thiết, nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Tại cuộc họp, Sở NN&PTNT cũng đề xuất, tổng vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 là trên 422,65 tỷ đồng, trong đó, hỗ trợ xây dựng phòng học thiếu là 178 tỷ đồng để xây 202 phòng học (82 phòng cho bậc học Mầm non, 60 phòng cho bậc Tiểu học và 60 phòng cho bậc Trung học cơ sở).

Cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo trên, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng đề nghị Sở GD&ĐT tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu, rà soát số phòng học còn thiếu, tổng kinh phí, cơ cấu nguồn vốn. Sở NN&PTNT xem xét, rà soát tổng hợp và đề xuất phương án phân bổ vốn ngân sách tỉnh cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

UBND tỉnh Hải Dương thống nhất nguồn kinh phí đầu tư cho đề án xây dựng, bổ sung phòng học thiếu tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sở NN&PTNT; Sở GD&ĐT phối hợp với các sở, ngành hoàn thiện các báo cáo, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Hải Dương để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo quy định.

Trước đó, năm 2020, UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt Đề án “Xây dựng, bổ sung phòng học thiếu tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025”. Lộ trình thực hiện chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2020 - 2022, xây dựng 193 phòng học bậc Mầm non, 363 phòng học bậc Trung học cơ sở, với tổng kinh phí 420 tỷ đồng. Giai đoạn 2 từ năm 2023 - 2025, xây dựng 163 phòng học cho bậc Mầm non và 108 phòng cho bậc Trung học cơ sở, 185 phòng bậc Trung học phổ thông, với tổng kinh phí 344 tỷ đồng.

Đến nay, qua rà soát, đối với lộ trình thực hiện đề án giai đoạn 1 (2020 - 2022) kết quả đã xây dựng được 137 phòng cho bậc mầm non và đang xây 80 phòng, đạt 112% so với kế hoạch; xây dựng được 175 phòng cho bậc trung học cơ sở, đang xây 116 phòng, đạt 80,1% so với kế hoạch.

