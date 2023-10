Hải Dương: Xác minh tài sản, thu nhập trong lực lượng Công an tỉnh

Công an tỉnh Hải Dương vừa cho biết, Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Công an tỉnh này vừa tổ chức Hội nghị công bố Quyết định xác minh tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm trong lực lượng Công an tỉnh Hải Dương.



Tại Hội nghị này, Thượng tá Phạm Trung Quyết, Phó Chánh Thanh tra Công an tỉnh Hải Dương đã công bố Quyết định về xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập trong lực lượng Công an tỉnh.

Đồng thời thông báo một số nội dung cơ bản của Kế hoạch xác minh tài sản đã được phê duyệt.

Quang cảnh hội nghị.

Theo đó tiến hành kiểm tra việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện công tác kê khai, công khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của các đơn vị có cán bộ thuộc diện xác minh tài sản, thu nhập; tổ chức xác minh làm rõ những nội dung kê khai trong Bản kê khai tài sản, thu nhập của 30 cán bộ tại 18 đơn vị thuộc Công an tỉnh Hải Dương.

Tại Hội nghị, Đại tá Bùi Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của cấp trên về công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm trong lực lượng CAND nói chung và Công an tỉnh Hải Dương nói riêng nhằm góp phần quan trọng xây dựng chế độ công vụ liêm chính, công khai, minh bạch và hiệu quả.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương yêu cầu Tổ xác minh của Thanh tra Công an tỉnh trong quá trình xác minh các cá nhân thuộc diện được xác minh tài sản, thu nhập hằng năm phải tuân thủ nghiêm túc các quy trình, quy định của pháp luật có liên quan.

Đồng thời qua công tác xác minh tài sản phải xác định rõ những ưu điểm, tồn tại, hạn chế của các đơn vị, cá nhân liên quan, xác định nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế để kịp thời tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh có biện pháp chấn chỉnh, xử lý theo quy định.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cũng yêu cầu các đơn vị và cán bộ thuộc diện xác minh tài sản, thu nhập cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và phối hợp tốt với với Tổ xác minh để thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch đã đề ra.