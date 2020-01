Hải Dương: Triệt phá sới bạc khủng trên tàu, thu hàng tỷ đồng

Các đối tượng đánh bạc tại cơ quan công an. Ngày 2/1, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, lực lượng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng Công an tỉnh và Công an huyện Ninh Giang vừa triệt phá ổ bạc khủng trên một chiếc tàu neo trên sông Luộc (địa phận xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang) bắt giữ 27 đối tượng, thu giữ gần 1,5 tỷ đồng, 5 xe ô tô và nhiều phương tiện, dụng cụ để đánh bạc.



Theo Công an tỉnh Hải Dương, thời gian gần đây xuất hiện ổ nhóm đánh bạc có quy mô lớn trên tàu trên sông Luộc (địa phận xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang) với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Các đối tượng đánh bạc tại cơ quan công an.

Công tác trinh sát nắm bắt, hàng ngày, các đối tượng tập trung tại khu vực đền Tranh ở thị trấn Ninh Giang. Sau đó đi ra đê sông Luộc thuộc địa phận xã Hiệp Lực và được thuyền chở ra một tàu trên sông để đánh bạc.

Mỗi lần thường có khoảng 60 đến 70 đối tượng tham gia đánh bạc với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Các đối tượng tổ chức đánh bạc bố trí người cảnh giới, cho cầm cố tài sản và cho vay tiền đánh bạc. Các con bạc phải nộp từ 500.000 đ - 1 triệu đồng tiền hồ mỗi lần chơi cho bọn chúng.

Chiếc tàu các đối tượng dùng để làm sới bạc.

Khoảng 2h sáng ngày 2/1, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hải Dương) phối hợp với Công an huyện Ninh Giang và một số đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh triệt phá ổ nhóm đánh bạc.

Căn phòng trên tàu nơi các đối tượng sát phạt nhau.

Thời điểm đó, sau khi phát hiện các đối tượng vừa đánh bạc xong, đang trên đường về nhà, các tổ công tác đã đồng loạt tiến hành kiểm tra 5 xe ô tô, 1 tàu để điều tra, truy xét hành vi đánh bạc. Qua kiểm tra, lực lượng công an đã đưa 27 đối tượng về trụ sở cơ quan công an làm việc. Cơ quan công an cũng tạm quản lý các phương tiện liên quan cùng số tiền gần 1,5 tỷ đồng.

Tang vật vụ án.

Qua đấu tranh, đến chiều cùng ngày, nhiều đối tượng đã khai nhận về hành vi đánh bạc. Bước đầu xác định, sới bạc này do đối tượng Phạm Văn Bính (SN 1986, trú tại xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) cầm đầu.

Một trong những chiếc xe các đối tượng sử dụng để đi đánh bạc.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu, mở rộng điều tra, bắt giữ các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.