Nữ CSGT Hải Dương xinh đẹp xuống đường, dân chấp hành nghiêm

Đầu năm mới 2020, Công an TP Hải Dương đã triển khai hoạt động của tổ nữ CSGT. (Ảnh: Đại tá Lê Ngọc Châu - Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo việc triển khai thành lập tổ nữ CSGT Công an thành phố). Trưởng Công an TP Hải Dương, Thượng tá Nguyễn Tuấn Hưng cho biết, tổ có 6 nữ chiến sĩ Công an trực tiếp làm nhiệm vụ. Mỗi ngày 2 ca sáng, chiều, các nữ chiến sĩ có nhiệm vụ đứng chốt, điều tiết giao thông tại một số nút giao thông trọng điểm và một số điểm trường trên địa bàn thành phố. Các nữ CSGT trong ngày đầu thực hiện nhiệm vụ. Một nữ CSGT cùng các nam đồng nghiệpthực hiện nhiệm vụ tại điểm giao ngã tư Máy Sứ, TP Hải Dương. Đội CSGT TP Hải Dương đã ra quân cùng các nữ CSGT tham gia điều tiết giao thông tại các vị trí tập trung nhiều phương tiện như ngã tư Máy Sứ, ngã tư Đông Thuỵ, ngã tư giao cắt giữa đường Bạch Đằng và đường Chương Dương… Đây là một trong những nội dung thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ, Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý. Thiếu tá Nguyễn Thái Học, Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Hải Dương cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, đội CSGT TP đã điều động toàn bộ nữ CSGT của đơn vị cùng các chiến sỹ nam trực tiếp xuống phố điều tiết, hướng dẫn người dân tham gia giao thông. Các nữ Cảnh sát giao thông được tuyển chọn từ các tổ đội công tác của lực lượng Công an thành phố, được đào tạo nghiệp vụ và trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ quá trình công tác. Ngoài nhiệm vụ trên, tổ còn có nhiệm vụ giúp đỡ người dân khi sang đường, nhắc nhở, tuyên truyền luật An toàn giao thông đường bộ và xử phạt những trường hợp vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Trung úy Trần Thị Phương Nhung, nữ cảnh sát nhận nhiệm vụ mới hôm nay cho biết, bản thân rất vui khi được chọn là người trực tiếp có mặt ở các vị trí xung yếu về giao thông, hướng dẫn, giúp đỡ người dân đi lại an toàn. Thượng uý Phạm Hải Yến, 1 trong số các nữ CSGT tham gia điều tiết giao thông cho biết, bản thân và đồng đội rất vinh dự và hào hứng khi thực hiện nhiệm vụ được cấp trên giao góp phần đảm bảo ATGT trong những ngày nghỉ lễ, Tết. Hình ảnh những nữ CSGT Công an TP Hải Dương xuất hiện tại các ngã tư vào sáng 1/1, ngày đầu tiên của năm mới 2020 khiến người dân tham gia giao thông cảm thấy hào hứng. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Công an TP Hải Dương triển khai kế hoạch đưa nữ CSGT tham gia điều tiết vào giờ cao điểm nhưng nhiều người vẫn thấy vui vì có nữ CSGT xuống đường. Họ cũng nghiêm túc chấp hành hiệu lệnh điều khiển của các nữ CSGT dù lưu lượng phương tiện tham gia vào sáng nay không đông như thường ngày. Hình ảnh nữ CST xuống đường thu hút sự chú ý của người tham gia giao thông. Không chỉ góp phần tích cực vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, hình ảnh của các chị còn làm cho màu áo Cảnh sát giao thông trở thành những hình ảnh đẹp, gần gũi với người dân, đúng với tinh thần vì nhân dân phục vụ. Video Nữ CSGT xinh đẹp xuống đường, dân thích thú vẫy tay chào năm mới.

