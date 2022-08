Hải Dương: Tổ chức “tiệc ma túy” trong quán karaoke, 2 đối tượng bị khởi tố

Ngày 3/8, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn vừa khởi tố vụ án, khởi tố đối với 2 bị can là Mạc Văn Đạt (sinh năm 1988) và Tô Văn Đại (sinh năm 1990) cùng trú tại KDC Lưu Hạ (phường An Lưu, thị xã Kinh Môn) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng sử dụng ma túy tại quán Karaoke.

Thông tin vụ án cho thấy, khoảng 17h ngày 29/7/2022, tại phòng hát số 888, quán karaoke Đồng Mơ tại thôn Tư Đa (xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn), Công an thị xã Kinh Môn kiểm tra phát hiện 8 đối tượng đang có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng Công an kiểm tra quán karaoke Đồng Mơ

Cảnh sát đã thu giữ trên bàn 1 đĩa sứ màu trắng hình bầu dục bên trên còn chất rắn dạng tinh thể màu trắng, 1 thẻ nhựa cứng loại thẻ sim Mobiphone, 1 ống hút được quấn bằng tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng.

Tô Văn Đại tại cơ quan Công an

Các đối tượng khai chất rắn dạng tinh thể màu trắng là ma túy thường gọi là “ke”.

Tiến hành test nhanh 5/8 đối tượng cho kết quả dương tính với ma tuý loại tổng hợp.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

