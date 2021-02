Hải Dương: Thực hiện phòng, chống dịch bệnh trong các doanh nghiệp là cấp bách

Dịch bệnh COVID-19 tại huyện Cẩm Giàng đã diễn biến phức tạp do một số ca dương tính liên quan đến các doanh nghiệp, khu công nghiệp. Hiện tỉnh Hải Dương đang cấp bách triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong các doanh nghiệp vaf tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng.

Dịch COVID-19 trên địa bàn Hải Dương vẫn diễn biến phức tạp khi xuất hiện một số ca dương tính mới tại một số huyện, thành phố có liên quan đến các doanh nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng. Dịch có nguy cơ bùng phát, lan rộng trên địa bàn toàn tỉnh.



Mới đây, Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương đã chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đối với các doanh nghiệp thuộc huyện Cẩm Giàng sau Tết Nguyên đán Tân Sửu. Theo đó, yêu cầu người lao động trú tại các địa phương bên ngoài huyện Cẩm Giàng sẽ tạm thời không quay trở lại doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng trong thời gian địa phương này đang thực hiện phong tỏa, cách ly y tế.

Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Phạm Xuân Thăng kiểm tra công tác phòng chống dịch tại dây chuyền sản xuất Công ty TNHH Điện tử UMC.

Kiểm soát chặt chẽ công nhân làm việc tại Cẩm Giàng

Ngày 13/2, Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã có công văn khẩn yêu cầu Công an huyện Cẩm Giàng quản lý chặt chẽ người, phương tiện ra, vào, nhất là công nhân trở lại huyện làm việc sau Tết Nguyên đán.

Cụ thể, từ 6h ngày 14/2 cho đến khi có chỉ đạo mới áp dụng nghiêm túc, đầy đủ, chặt chẽ biện pháp phong tỏa toàn bộ huyện Cẩm Giàng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Các chốt thực hiện việc kiểm soát 24/24 giờ theo nguyên tắc chỉ cho phép ra, vào vùng cách ly y tế người, hàng hóa, phương tiện phục vụ việc cách ly, không có trường hợp ngoại lệ.

Phương tiện vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu vào địa bàn phải được cấp có thẩm quyền cho phép và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch.

Chỉ cho phép công nhân có hộ khẩu thường trú, công nhân ở tỉnh khác đang tạm trú, hiện đang có mặt trong huyện Cẩm Giàng không về quê ăn Tết mới được đi lại, di chuyển từ nơi ở đến các công ty, doanh nghiệp trong địa bàn để làm việc và ngược lại nhưng phải có đầy đủ giấy xác nhận của UBND xã, thị trấn nơi đang thường trú, tạm trú.

Những công nhân thuộc diện trên phải được lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng hoặc lấy mẫu xét nghiệm ngay khi đến nhà máy, phân xưởng nơi làm việc. Chỉ những công nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 mới được làm việc. Nếu nhà máy, phân xưởng nào có công nhân dương tính với SARS-CoV-2 sẽ phải dừng sản xuất.

Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương yêu cầu Công an các huyện, thị xã, thành phố còn lại tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cùng cấp và chỉ đạo lực lượng công an xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát, lập danh sách theo dõi và thông báo đến 100% số công nhân làm việc trong các công ty, doanh nghiệp tại huyện Cẩm Giàng đã về quê ăn Tết ở lại nơi cư trú, thực hiện các biện pháp cách ly, lấy mẫu xét nghiệm như những trường hợp F2, không trở lại huyện Cẩm Giàng làm việc sau thời gian nghỉ Tết cho đến khi có thông báo mới.

Công an tỉnh cũng yêu cầu Công an các địa phương trước 22h ngày 15/2 phải hoàn thành việc lập danh sách, thông báo cho công nhân biết và báo cáo số lượng công nhân của địa phương thuộc diện trên về Ban Giám đốc.

Ngày 14/2, UBND huyện Cẩm Giàng đã chỉ đạo cán bộ cấp xã trực lãnh đạo và chuyên môn các ngày cao điểm từ 14-16/2 để cấp giấy xác nhận đi làm cho công nhân tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Để thực hiện việc giãn cách khi đến làm thủ tục, các xã, thị trấn thông báo lịch theo giờ lên xác nhận cho công nhân từng thôn, khu dân cư.

Đồng thời, UBND huyện Cẩm Giàng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị sự nghiệp đóng trên địa bàn huyện bố trí, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị tại huyện đang thường trú tại huyện, thành phố, thị xã ngoài huyện Cẩm Giàng làm việc và ăn nghỉ tại cơ quan, đơn vị để bảo đảm hoạt động bình thường sau thời gian nghỉ Tết.

Phải coi công nhân là tài sản quý giá nhất, quan tâm bảo vệ sức khoẻ

Sáng 14/2, tỉnh Hải Dương tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng cho các doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn huyện Cẩm Giàng.

Cụ thể, Hải Dương đã lấy mẫu cho 768 công nhân Công ty TNHH điện tử UMC tại Khu công nghiệp Tân Trường và gần 700 công nhân công ty Best Pacific thuộc KCN Cẩm Điền; 8 người của Công ty xăng dầu Đại An. Dự kiến trong các ngày tới, 2 doanh nghiệp trên tiếp tục lấy mẫu cho các công nhân còn lại. Sau khi có kết quả xét nghiệm, công nhân được an toàn, các công ty này sẽ đi vào sản xuất.

Hải Dương tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng cho các doanh nghiệp thuộc các KCN trên địa bàn huyện Cẩm Giàng.

Kiểm tra việc lấy mẫu xét nghiệm, ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cho biết các công nhân là những người ngoài tỉnh, làm việc tại khu công nghiệp huyện Cẩm Giàng đã ở lại cùng đón Tết với chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

“Việc thực hiện lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng cho công nhân tại các khu công nghiệp nhằm đảm bảo nguồn nhân lực có sức khỏe tốt, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép “chống dịch nhưng vẫn đảm bảo kinh tế phát triển” – ông Thăng nói.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu doanh nghiệp cần quan tâm bảo đảm an toàn phòng chống dịch trong sản xuất như bảo đảm giãn cách, phun khử khuẩn, có vách ngăn giữa các công nhân khi sản xuất, ăn uống. Những nội dung nào thực hiện chưa tốt cần phải khắc phục. Doanh nghiệp cần coi công nhân là tài sản quý giá nhất nên phải quan tâm bảo vệ sức khoẻ cho họ và tích cực tuyên truyền để công nhân tự mình thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu doanh nghiệp cần coi công nhân là tài sản quý giá nhất nên phải quan tâm bảo vệ sức khoẻ cho họ.

Trong đợt xét nghiệm này, Hải Dương áp dụng công nghệ lấy mẫu mới, công suất cao hơn và độ chính xác cao hơn.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban tuyên truyền Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương Nguyễn Quang Phúc cho biết, song song với phương pháp lấy mẫu xét nghiệm truyền thống, lần này tỉnh sẽ đưa một phần mềm công nghệ thông tin vào triển khai. Theo đó khâu nhập dữ liệu được kết nối với máy xét nghiệm để cho ra kết quả tự động một cách nhanh, chính xác, đồng bộ.

“Nếu việc này hoàn thiện và triển khai trên diện rộng, sẽ đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm, tốc độ thống kê dịch tễ với tốc độ xét nghiệm của các máy là như nhau trong thời gian thực, từ đó, tiết kiệm nhân công và đảm bảo tuyệt đối chính xác dữ liệu” – ông Phúc nói.

Việc lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân trước khi làm việc trở lại sau Tết được các doanh nghiệp ủng hộ.

Ông Hoàng Văn Thao, chủ nhiệm bộ phận công trình công ty TNHH Best Pacific cho rằng, chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho công nhân của tỉnh Hải Dương đưa ra rất đúng đắn và rất tốt cho doanh nghiệp vì nghỉ Tết, công nhân có thể tiếp xúc với nhiều người và có nhiều nguy cơ.

“Thực hiện yêu cầu này, chúng tôi rất chủ động lập danh sách công nhân, thực hiện xét nghiệm cho toàn bộ công nhân và người lao động thường trú hoặc tạm trú tại Cẩm Giàng. Dựa vào kết quả xét nghiệm, công ty sẽ sắp xếp kế hoạch sản xuất cụ thể”, - ông Thao nói.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương cho biết, tính đến 6h ngày 14/2, Hải Dương ghi nhận 440 ca bệnh ở 65/235 xã, phường, thị trấn thuộc 10/12 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Tỉnh đã phong tỏa 66 khu dân cư, 9 thôn, 2 xã và huyện Cẩm Giàng, thành phố Chí Linh. Đã truy vết và xác minh 13.630 trường hợp F1, trong đó 2.004 trường hợp đã hoàn thành cách ly tập trung. Riêng huyện Cẩm Giàng đã ghi nhận 49 ca mắc COVID-19. Huyện có 5 khu công nghiệp với khoảng 60.000 lao động. Trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu, đa phần công nhân ngoại tỉnh không về quê ăn Tết.

