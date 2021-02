34 thanh niên vượt chốt kiểm dịch COVID-19 từ Hải Dương vào Hải Phòng

Ngày 14/2, Công an TP Hải Phòng cho biết, vào khoảng 20h30 ngày 13/2/2021, tại khu vực xã Đại Bản và Lê Thiện thuộc huyện An Dương (Hải Phòng) xuất hiện nhiều tốp thanh niên sử dụng mô tô vượt chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 từ địa bàn tỉnh Hải Dương vào thành phố Hải Phòng.

Các thanh niên vượt chốt tại ga Dụ Nghĩa, An Dương, Hải Phòng.

Lực lượng chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên ngành tại Ga Dụ Nghĩa, đường 5A, huyện An Dương thông báo, phối hợp Công an huyện An Dương, Công an các xã Lê Thiện và Đại Bản tổ chức bắt giữ 34 đối tượng và 18 mô tô.

Mô tô các thanh niên sử dụng để vượt chốt. Khử khuẩn tại khu vực ga Dụ Nghĩa, An Dương, Hải Phòng.

Hiện Công an huyện An Dương xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.