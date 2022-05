Sở GTVT gọi tên dự án chậm giải ngân vốn đầu tư công

Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc: Dự án thuộc Ban quản lý dự án 2, tổng mức đầu tư hơn 5.300 tỷ đồng bằng nguồn vốn ODA của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), Chính phủ Australia và nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Song đến thời điểm hiện tại, dự án chậm giải ngân do lựa chọn nhà thầu chậm. (Ảnh: cucqlxd.gov.vn) Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch: Dự án thuộc Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, tổng mức đầu tư 5.329,5 tỷ đồng bằng vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam nhưng đến nay vẫn chậm giải ngân do lựa chọn nhà thầu chậm. (Ảnh: Sở Giao thông vận tải TP.HCM) Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt: Dự án thuộc Ban quản lý dự án 6, tổng mức đầu tư là 11.157 tỷ đồng, hình thức thực hiện dự án theo PPP hợp đồng BOT. Đến nay dự án đang chậm giải ngân do tiến độ thi công chưa đáp ứng yêu cầu. (Ảnh: Tiền Phong) Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ: Dự án thuộc Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, nguồn vốn đầu tư khoảng 4.800 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn đang chậm giải ngân do tiến độ thi công chưa đáp ứng nhu cầu. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Tuyến nối QL91 và tuyến tránh TP Long Xuyên: Dự án thuộc Ban quản lý dự án Mỹ Thuận với tổng mức đầu tư khoảng hơn 2.100 tỷ đồng bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và một phần vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Đến nay dự án đang chậm giải ngân do tiến độ thi công chưa đáp ứng yêu cầu. Quốc lộ 279B, tỉnh Điện Biên: Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 279B thuộc Sở GTVT Điện Biên quản lý với tổng chi phí khoảng 364 tỷ đồng nhưng hiện nay chậm giải ngân do tiến độ thi công chưa đáp ứng yêu cầu. (Ảnh: GD&TĐ) Quốc lộ 21B đoạn Chợ Dầu - Ba Đa: Dự án thuộc Sở GTVT Hà Nam quản lý nhưng đến nay đang chậm giải ngân do tiến độ thi công chưa đáp ứng yêu cầu. (Ảnh: Lao Động) Dự án Quốc lộ 15 - Tiểu dự án 3: Dự án thuộc Sở GTVT Thanh Hóa quản lý với tổng mức đầu tư 1.051 tỷ đồng nhưng đang chậm tiến độ thi công dẫn đến chậm giải ngân. (Ảnh: Báo Giao Thông) Dự án đường cất hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhất: Dự án thuộc Ban quản lý dự án Mỹ Thuận quản lý nhưng do chưa hoàn thiện hồ sơ nội nghiệp dẫn đến chậm giải ngân. >>> Mời quý vị độc giả xem thêm video: Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công. (Nguồn: VTV24)

Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc: Dự án thuộc Ban quản lý dự án 2, tổng mức đầu tư hơn 5.300 tỷ đồng bằng nguồn vốn ODA của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), Chính phủ Australia và nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Song đến thời điểm hiện tại, dự án chậm giải ngân do lựa chọn nhà thầu chậm. (Ảnh: cucqlxd.gov.vn) Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch: Dự án thuộc Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, tổng mức đầu tư 5.329,5 tỷ đồng bằng vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam nhưng đến nay vẫn chậm giải ngân do lựa chọn nhà thầu chậm . (Ảnh: Sở Giao thông vận tải TP.HCM) Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt: Dự án thuộc Ban quản lý dự án 6, tổng mức đầu tư là 11.157 tỷ đồng, hình thức thực hiện dự án theo PPP hợp đồng BOT . Đến nay dự án đang chậm giải ngân do tiến độ thi công chưa đáp ứng yêu cầu. (Ảnh: Tiền Phong) Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ: Dự án thuộc Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, nguồn vốn đầu tư khoảng 4.800 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn đang chậm giải ngân do tiến độ thi công chưa đáp ứng nhu cầu. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Tuyến nối QL91 và tuyến tránh TP Long Xuyên: Dự án thuộc Ban quản lý dự án Mỹ Thuận với tổng mức đầu tư khoảng hơn 2.100 tỷ đồng bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và một phần vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Đến nay dự án đang c hậm giải ngân do tiến độ thi công chưa đáp ứng yêu cầu. Quốc lộ 279B, tỉnh Điện Biên: Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 279B thuộc Sở GTVT Điện Biên quản lý với tổng c hi phí khoảng 364 tỷ đồng nhưng hiện nay chậm giải ngân do tiến độ thi công chưa đáp ứng yêu cầu. (Ảnh: GD&TĐ) Quốc lộ 21B đoạn Chợ Dầu - Ba Đa: Dự án thuộc Sở GTVT Hà Nam quản lý nhưng đến nay đang chậm giải ngân do tiến độ thi công chưa đáp ứng yêu cầu. (Ảnh: Lao Động) Dự án Quốc lộ 15 - Tiểu dự án 3: Dự án thuộc Sở GTVT Thanh Hóa quản lý với tổng mức đầu tư 1.051 tỷ đồng nhưng đang chậm tiến độ thi công dẫn đến chậm giải ngân. (Ảnh: Báo Giao Thông) Dự án đường cất hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhất: Dự án thuộc Ban quản lý dự án Mỹ Thuận quản lý nhưng do chưa hoàn thiện hồ sơ nội nghiệp dẫn đến chậm giải ngân. >>> Mời quý vị độc giả xem thêm video: Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công. (Nguồn: VTV24)