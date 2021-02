Hải Dương: Sau Tết, công nhân nào được đến Cty ở Cẩm Giàng làm việc?

Ngày 13/2, Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương ban hành kết luận về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với các doanh nghiệp thuộc huyện Cẩm Giàng.



Nội dung kết luận cho biết, sau mấy ngày nghỉ Tết, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương vẫn đang có diễn biến phức tạp. Vừa qua đã xuất hiện một số ca dương tính mới trên địa bàn một số huyện, thành phố có liên quan đến các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng; dịch có nguy cơ bùng phát trên địa bàn toàn tỉnh.

Trước tình hình đó, Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương chỉ đạo gấp một số nội dung cấp bách.

Chỉ công nhân thường trú, tạm trú tại Cẩm Giàng mới được đến công ty làm việc

Theo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương, do toàn huyện Cẩm Giàng đang thực hiện phong tỏa, cách ly y tế, đặc biệt là để tránh nguy cơ lây lan từ công nhân tại các doanh nghiệp trên địa bàn của huyện Cẩm Giàng ra diện rộng và bảo đảm an toàn cho doanh nghiệp, nên sau khi hết thời gian nghỉ Tết, khi doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng (cả trong khu công nghiệp và ngoài khu công nghiệp, trong đó tính cả khu công nghiệp Đại An mở rộng thuộc địa bàn huyện Cẩm Giàng) quay trở lại sản xuất, chỉ cho phép công nhân có hộ khẩu thường trú, công nhân ở tỉnh khác đang tạm trú trên địa bàn huyện Cẩm Giàng tới công ty làm việc.

Những công nhân này phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi đang thường trú, tạm trú; đồng thời toàn bộ những công nhân đó sẽ được lấy mẫu xét nghiệm Sars-CoV-2 ngay khi đến nhà máy, phân xưởng nơi mình làm việc.

Chỉ có những công nhân có kết quả xét nghiệm âm tính mới được làm việc; nếu nhà máy, phân xưởng nào có công nhân có kết quả dương tính sẽ phải dừng sản xuất. Hết giờ làm việc, những công nhân nêu trên không được di chuyển ra khỏi địa bàn nơi cư trú.

Đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Đại An (thuộc địa phận phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương) và các doanh nghiệp ngoài địa bàn huyện Cẩm Giàng không cho phép công nhân tại địa bàn huyện Cẩm Giàng đến làm việc.

Đối với công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, hiện đang thường trú ở các huyện, thành phố, thị xã ngoài huyện Cẩm Giàng, giao UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn yêu cầu cách ly tại nhà, tạm thời chưa quay lại làm việc trong vùng dịch huyện Cẩm Giàng.

Đồng thời, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm (mẫu gộp) cho toàn bộ các thành viên trong gia đình của những công nhân này. Căn cứ vào diễn biến của tình hình dịch bệnh, việc công nhân quay trở lại tiếp tục làm việc sẽ có chỉ đạo sau.

Vận động doanh nghiệp có nguy cơ lây nhiễm dịch dừng sản xuất

Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương giao Ban Quản lý Các khu công nghiệp thông báo chủ trương trên tới chủ các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng và các khu công nghiệp khác.

Đồng thời vận động những doanh nghiệp nào có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh có thể xin dừng sản xuất, kinh doanh một thời gian.

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng thông báo tới các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp trên địa bàn của huyện Cẩm Giàng và tới các xã, thị trấn để thông báo rộng rãi cho người dân và công nhân trên địa bàn.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thông báo tới các doanh nghiệp trên địa bàn của địa phương mình và tới các xã, phường, thị trấn để thông báo rộng rãi tới người dân và công nhân làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng đang cư trú tại địa phương.

Giao cho Công an tỉnh Hải Dương tăng cường lực lượng tại các chốt chặn ở các khu dân cư, nhất là ở cổng các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng và KCN Đại An để thực hiện nghiêm túc chủ trương cho phép làm việc của các đối tượng công nhân nêu trên.

Đồng thời chỉ đạo công an các xã, phường, thị trấn phối hợp với chính quyền địa phương, các Tổ phòng, chống COVID - 19 cộng đồng yêu cầu công nhân cư trú ở địa phương (làm việc tại Cẩm Giàng) phải thực hiện cách ly tại nhà.

Liên đoàn lao động tỉnh phối hợp với Ban quản lý Các khu công nghiệp tuyên truyền, vận động công nhân chấp hành nghiêm chủ trương nêu trên. Đài PTTH tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nhất là lực lượng công nhân.

Không để bất cứ doanh nghiệp nào lơ là chống dịch Sáng mùng 2 Tết, ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đã đi chúc Tết và kiểm tra công tác chống dịch COVID-19 ở một số địa bàn thuộc TP Hải Dương và huyện Bình Giang. Trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác phong tỏa tiểu khu ấp Thanh Bình, khu 1, thị trấn Kẻ Sặt (huyện Bình Giang) do có ca nghi nhiễm COVID-19, ông Phạm Xuân Thăng yêu cầu lập tức tuyên truyền để nhân dân phối hợp, hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan. Bảo đảm hỗ trợ các điều kiện thiết yếu cho bà con trong khu vực phong tỏa. Tiểu khu ấp Thanh Bình hiện có 46 hộ với 175 nhân khẩu. Lưu ý huyện đang có khoảng 3.000 công nhân lao động tại các doanh nghiệp ở Cẩm Giàng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng yêu cầu Bình Giang tiếp tục quản lý nghiêm số công nhân trên, chỉ ở tại nhà, thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch. Đồng thời, yêu cầu huyện Bình Giang thành lập ngay các đoàn, tổ do công an chủ trì kiểm tra công tác phòng dịch theo bộ tiêu chí của Bộ Y tế đối với toàn bộ các doanh nghiệp trong huyện. Không để bất cứ doanh nghiệp nào vì lợi nhuận mà lơ là chống dịch. Lập tức cảnh báo các xã, thị trấn huy động lực lượng, sẵn sàng chống dịch. Huy động tối đa các cơ sở cách ly tại địa phương, nâng công suất từ 4.000 lên 8.000 chỗ ở. Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng yêu cầu huyện Bình Giang phải tập trung rất cao, thắt chặt việc quản lý công nhân, doanh nghiệp trở lại hoạt động sau Tết. Khi xuất hiện các ca bệnh phải thần tốc truy vết, tổ chức xét nghiệm nhanh, thực hiện phong toả trong phong toả.

