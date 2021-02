Dòng người đổ về đi lễ, Phủ Tây Hồ 3 lần tạm đóng cửa

Ngay từ phía ngoài khu vực để xe, hàng nghìn người dân chen chân, cố gắng để có thể vào khuôn viên phủ để cúng lễ ngày đầu năm mới. Ở phía cổng ra vào Phủ Tây Hồ, dòng người được lực lượng chức năng của phường Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) phân luồng và yêu cầu phải sát khuẩn tay và đeo khẩu trang trước khi vào cúng lễ tại phủ. Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch, ban quản lý di tích cùng UBND phường Quảng An tiến hành tạm đóng cửa để giải tán bớt việc tập trung đông người. Chia sẻ với PV, đại diện UBND phường Quảng An cho biết: "Ban quản lý cùng UBND phường đã phải cho tạm đóng cửa đến 3 lần để giải tỏa bớt người dân đến cúng lễ... Mỗi lần đóng cửa kéo dài từ 1-2 tiếng cho người dân vãn bớt để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19" - Đại diện UBND phường Quảng An cho biết thêm. Du khách thập phương tới lễ phủ cũng khá bất ngờ về việc này của ban quản lý Phủ Tây Hồ. Dẫu vậy, để đảm bảo phòng dịch người dân cũng chấp hành theo đúng yêu cầu của lực lượng chức năng. Do đóng cửa Phủ Tây Hồ, nhiều người phải đứng bái vọng ở phía ngoài. Người dân đến lễ đều đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19. Một người dân dâng lễ tại Phủ Tây Hồ. Bên trong phủ.

