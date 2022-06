Hải Dương: Quán bi-a chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 28/6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, khoàng 4h45 ngày 26/6, tổ công tác của Công an huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an thị trấn Tứ Kỳ kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang tại gác xép của quán bi-a (địa chỉ tại số B11 khu dân cư mới An Nhân Đông, thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ) do Phú Văn Phúc (SN 1996, trú tại thôn Tân Hợp, xã Phượng Kỳ, huyện Tứ Kỳ) làm quản lý có hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an huyện Tứ Kỳ làm việc với Phú Văn Phúc

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1989, trú tại thôn Đông Phong, xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ) đang tổ chức cho Nguyễn Đức Dũng (SN 1993, trú tại thôn Lâm Đồng, xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ và Vũ Văn Tùng (SN 1988, trú tại khu La Tỉnh Nam, thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ) sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình bắt quả tang thu giữ 1 bao thuốc lá bên trong cất giấu 01 túi nilon chứa các hạt tinh thể màu trắng; 1 túi đựng gậy chọc bi - a bên trong cất giấu 03 túi nilon bên trong chứa các hạt tinh thể màu trắng và 32 viên nén các màu xám và hồng.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn tại cơ quan công an

Tuấn khai nhận các hạt tinh thể màu trắng và viên nén trên là ma túy, Tuấn cất giấu để bản thân sử dụng.

Công an huyện Tứ Kỳ đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đưa các đối tượng về trụ sở cơ quan công an để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định.

