Hải Dương: Phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng sắp khai trương…có gì?

Ngày 3/4, trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, lãnh đạo UBND TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết, dự kiến ngày 28/4, UBND TP Hải Dương sẽ tổ chức khai trương phố đi bộ - chợ đêm tại khu vực đường Bạch Đằng.



Phố đi bộ, chợ đêm sẽ mang lại lợi ích phát triển kinh tế - xã hội

Theo UBND TP Hải Dương, mục đích của sự kiện này nhằm thí điểm hình thành tuyến phố đi bộ đầu tiên trên địa bàn thành phố, tạo lập các hoạt động văn hóa, du lịch, thương mại, tinh hoa ẩm thực trong khu vực, đặc biệt là quảng bá, tiêu thụ các sản vật, đặc sản của vùng miền, sản phẩm đặc trưng của tỉnh Hải Dương.

Khu vực phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng, TP Hải Dương.

Đồng thời, huy động nguồn lực xã hội hóa, phát triển các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; tạo một quần thể, không gian văn hóa, đáp ứng nhu cầu về văn hóa tinh thần, vui chơi, giải trí, trải nghiệm của nhân dân, thu hút du khách thập phương thụ hưởng về văn hoá nghệ thuật, trò chơi giải trí, check in, ẩm thực, văn hoá đọc sách và tiêu dùng hàng hoá dịch vụ…Từ đó sẽ kích thích các nhu cầu tiêu dùng, mua sắm mang lại lợi ích phát triển kinh tế - xã hội.

Thời điểm tổ chức bắt đầu từ 16h ngày Thứ 7 và cả Chủ nhật hàng tuần. Kết thúc toàn bộ hoạt động trước 24h ngày Chủ nhật, tiến hành công tác dọn dẹp và hoàn trả lại mặt bằng đường phố để các phương tiện tham gia giao thông hoạt động bình thường.

Bốn phân khu Long, Lân, Quy, Phụng

Đại diện UBND TP Hải Dương cho biết, quy mô dự kiến, thành phố sẽ sử dụng toàn bộ khu vực Quảng trường Thống Nhất và 1/2 đường Bạch Đằng (phía giáp sông); cầu Hồng Quang, toàn bộ đường Chương Dương (đoạn từ cầu Hồng Quang đến Bùi Thị Xuân) và 1/2 đường Bùi Thị Xuân (phía giáp sông).

Tuyến phố đi bộ được thực hiện theo ý tưởng “Tinh hoa hội tụ, bừng sáng Thành Đông,”, chia làm 4 phân khu chính gồm: phân khu Long (bắt đầu từ đầu Bạch Đằng đến phố Trần Quốc Toản); phân khu Lân (bắt đầu từ Bùi Thị Cúc đến Tuy Hoà); phân khu Quy (bắt đầu từ Tuy Hoà đến Thư viện tỉnh) và phân Khu Phụng (bắt đầu từ Tôn Đức Thắng đến Bùi Thị Xuân).

Lý giải về việc lấy tên 4 phân khu là Long, Lân, Quy, Phụng, đại diện UBND TP Hải Dương cho biết, các phân khu này biểu tượng về những vị danh nhân kiệt xuất đại diện tiêu biểu của tỉnh Hải Dương; truyền thuyết vùng đất thành Đông kể rằng, nơi Địa linh nhân kiệt, Tứ linh tụ hội, đã tạo nên Tinh hoa Xứ Đông, ngày càng rực rỡ, rạng ngời.

Cụ thể, danh tướng Trần Hưng Đạo sau ba lần đánh đuổi quân Nguyên Mông, được phong ngôi Vương, lập ấp tại Vạn Kiếp, ấy là LONG. Nhà chính trị Nguyễn Trãi, nhiều lần hiến kế cho những chiến lược quân sự hiển hách, sau 70 năm hàm oan Lệ Chi Viên, được vua Lê Tương Dực truy tặng Tế Văn Hầu, ấy là LÂN; Hai tổ sư Pháp Loa và Huyền Quang tổ sư sáng lập thiền phái Trúc Lâm Tam Tổ của Phật Pháp Việt Nam, ấy là QUY. Nhà giáo muôn đời Chu Văn An, lăng mộ đặt trên núi Phượng Hoàng, xã Văn An - Chí Linh - Hải Dương, ấy là PHỤNG.

Để phục vụ tuyến phố đi bộ, chợ đêm, UBND TP Hải Dương sẽ thực hiện lắp dựng một số công trình do một tập đoàn tài trợ bằng sản phẩm như hệ thống chiếu sáng tại Quảng trường Thống nhất; hệ thống chiếu sáng xung quanh sông Bạch Đằng trình chiếu ánh sáng nghệ thuật bằng các đèn nhiều màu sắc; hệ thống chiếu sáng mặt nước được điều khiển tự động tạo ra hiệu ứng ánh sáng. Ngoài ra trên mặt sông Bạch Đằng còn bố trí các cụm Bông Sen được thắp sáng bằng ánh đèn nhiều màu sắc, chiếu sáng Laser dưới lòng Sông theo chủ đề Long - Lân - Quy - Phụng là điểm nhấn giữa lòng sông tạo một cảnh quan ấn tượng với người dân và du khách khi đến tham quan trải nghiệm ở phố đi bộ.

Giai đoạn 2 sẽ chọn một số công trình cao tầng như Thư viện tỉnh, Tháp truyền hình tỉnh, Nhà thi đấu, Trụ sở Viettel, 3 nhà dân cao tầng tại Đường Bùi Thị Xuân (đoạn đầu sông Bạch Đằng)…để trình chiều ánh sáng nghệ thuật mapping tạo điểm nhấn thu hút du khách; Cải tạo và xây dựng “Tượng Đài”, Sân khấu biểu diễn tại Quảng trường Thống nhất; Xây dựng khán đài tại sông Bạch Đằng; Cải tạo vỉ hè một số tuyến đường xung quanh tuyến phố đi bộ; Xây dựng phố Ẩm thực tại đường Nguyễn Hải Thanh…

Tại phố đi bộ, thành phố cũng bố trí các gian hàng kinh doanh và cũng được phân ra làm 4 khu vực theo ý tưởng Long, Lân, Quy, Phụng, trong đó có một số gian hàng giới thiệu các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Hải Dương. Các sản phẩm kinh doanh tại đây phải đảm bảo rõ nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả được niêm yết công khai. Những người tham gia kinh doanh tại các gian hàng đều được thành phố tổ chức tập huấn văn minh thương mại “Người Thành Đông nói lời hay, hành động đẹp”.

Nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật tại Phố đi bộ

Theo đại diện UBND TP Hải Dương, tại tuyến phố đi bộ thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá nghệ thuật đặc biệt hôm khai trương sẽ có chương trình văn nghệ do nghệ sỹ tên tuổi biểu diễn cũng vũ đoàn và DJ nổi tiếng.

Hàng tháng tại sân khấu Quảng trường Thống Nhất sẽ tổ chức 2 buổi biểu diễn nghệ thuật với quy mô lớn với các ca sỹ có tên tuổi và các tiết mục đặc sắc phục vụ nhân dân và du khách khi tới phố đi bộ của thành phố.

Tại các khu vực đan xem giữa các phân khu Long, Lân sẽ bố trí 2 điểm biểu diễn nghệ thuật đường phố, nghệ thuật đương đại và dân gian (chèo, nhạc dân tộc…), điểm tổ chức hoạt động ngoài trời dành cho trẻ em, thanh thiếu niên tham gia hoạt động (các nhóm nhảy đường phố…).

Phân khu Quy sẽ bố trí khu vực đọc sách và hoạt động trải nghiệm, trò chơi dân gian cho các cháu thiếu nhi, nhi đồng. Phân khu Phụng sẽ bố trí 01 điểm nghệ thuật phục vụ nhân dân và các hoạt động tương tác giữa khán giả và nghệ sỹ, MC; các trương trình nghệ thuật hiện đại.

Để đảm bảo phân luồng giao thông, an ninh trật tự, UBND TP Hải Dương đã lập hồ sơ và đã được Sở GTVT thỏa thuận, cho phép và xây dựng Kế hoạch cụ thể, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban, đơn vị thực hiện nhiệm vụ phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và đuối nước. Đồng thời xây dựng phương án đường thoát hiểm cho tuyến phố đi bộ khi có tình huống xảy ra đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia hoạt động tuyến phố đi bộ.

Thành phố giao cho 2 phường Lê Thanh Nghị và Trần Phú xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí lực lượng trực tại các chốt và lực lượng đảm bảo an ninh trật tự vòng ngoài cho tuyến phố đi bộ. Ngoài ra còn trưng dụng 10 người của các phường lân cận và Đội kiểm tra Quy tắc thành phố sẽ thực hiện công tác an ninh, nhắc nhở và ngăn chặn những hành vi phản cảm tại tuyến phố đi bộ. Thành phố cũng bố trí 2 y tá trực tại Trung tâm chỉ huy tuyến phố đi bộ (số nhà 91, đường Bạch Đằng) sử dụng thiết bị, vật tư y tế của trạm y tế phường Trần Phú thực hiện công tác sơ cấp cứu khi có tình huống xảy ra.

Phố đi bộ, chợ đêm TP Hải Dương sẽ kết nối nhiều tour, tuyến du lịch: Thành phố Hải Dương có vị trí địa lý nằm ở trung tâm đồng bằng Sông Hồng có vị trí thuận tiện về giao thông, có quốc lộ 5, 10, 18, 38; tỉnh lộ 391, 392… đi qua kết nối giao thương với các tỉnh khác trong khu vực. Hệ thống đường giao thông đã được hiện đại hoá, phương tiện công cộng đa dạng thuận tiện cho đi lại là một lợi thế lớn cho việc kết nối tổ chức các tour du lịch cụ thể: Tour số 1: Hải Dương - khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn, Kiếp Bạc (Thành phố Hải Dương - khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn, Kiếp Bạc - gốm Chu Đậu - Bảo tàng tỉnh Hải Dương - Phố đi bộ - Chợ đêm thành phố). Tour 2: Thành phố Hải Dương - Ninh Giang (Thành phố Hải Dương - Đền Sượt - Đền Tranh - Phường múa rối nước Lê Hồng Phong (Ninh Giang) - khu đô thị Ecoriver - Phố đi bộ - Chợ đêm thành phố). Tour 3: Thành phố Hải Dương - Cẩm Giàng (Thành phố Hải Dương - Văn miếu Mao Điền - làng chạm khắc gỗ Đông Giao - chùa Động Ngọ - Cơ sở sản xuất bánh đậu xanh Hải Dương - Phố đi bộ - Chợ đêm thành phố). Tour 4: Thành phố Hải Dương - Thị xã Kinh Môn (Thành phố Hải Dương - Đền Cao (An Phụ) - tượng đài Trần Hưng Đạo - Động Kính Chủ - Hang động, chùa Nhẫn Dương - cụm di tich đình chùa Nhị Châu - Phố đi bộ - Chợ đêm thành phố). Tour 5: Thành phố Hải Dương - cụm di tích Đền đình Sượt - Cơ sở sản xuất bánh đậu xanh Hoà An - chùa Động Ngọ - Bảo tàng tỉnh - Phố đi bộ - Chợ đêm thành phố...

