Hải Dương: Phát hiện 5 người dương tính ma túy tại karaoke Shaphia

Ngày 1/5, thông tin từ Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương) cho biết, khoảng 2h30 ngày 30/4, Tổ công tác 151 Công an huyện Thanh Hà phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện Thanh Hà) kiểm tra quán karaoke Shaphia tại khu 1, thị trấn Thanh Hà, phát hiện tại 2 phòng hát 603, 604 có tổng số 13 nam nữ thanh niên đang mở nhạc hát karaoke.



Trên mặt bàn phòng hát 603, tổ công tác phát hiện 1 đĩa sứ còn bám dính chất bột màu trắng, 1 bật lửa, 1 ống hút được cuộn từ tờ tiền polimer.

Nguyễn Trọng Chiến (thứ hai từ trái sang) cùng 5 đối tượng được phát hiện dương tính với ma túy tại quán karaoke Shaphia

Đoàn Văn Kiều (sinh năm 1977 ở Cẩm Chế, Thanh Hà) khai nhận là bộ dụng cụ để sử dụng ma túy ketamin mà Kiều vừa mua của Nguyễn Trọng Chiến (sinh năm 1995 ở Đại Bản, An Dương, Hải Phòng). Chiến là nhân viên phục vụ của quán và cũng có mặt tại phòng hát 604. Tại chỗ, Chiến khai nhận sự việc và tự nguyện giao nộp 500.000 đồng, số tiền Chiến bán ma túy cho Kiều mà có.

Qua test nhanh có 5 trong số 13 đối tượng dương tính với ma túy gồm: Đoàn Văn Kiều; Nguyễn Trọng Hân (sinh năm 1992 ở phường Nhị Châu, TP Hải Dương); Nguyễn Trung Nguyên (sinh năm 1978 ở Hồng Phong, Nam Sách); Tiêu Văn Thêm (sinh năm 1985) và Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1982) cùng ở Cẩm Chế (Thanh Hà).

Quán karaoke Shaphia mở cửa hoạt động khi đang bị đình chỉ do không bảo đảm quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Quán bị đình chỉ hoạt động từ ngày 6/6/2022.

Ngày 30/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Hà đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trọng Chiến.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Hà đang tiếp tục củng cố, đấu tranh làm rõ hành vi của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.