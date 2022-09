Toàn cảnh vụ đột kích bar LV Club, 52 người dương tính ma tuý

Khoảng 23h30 ngày 17/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Long Thành đột kích quán LV Club ở khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành kiểm tra hành chính. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong quán LV Club có khoảng 180 người đang tụ tập vui chơi trong tiếng nhạc lớn, trong đó có nhiều đối tượng có biểu hiện phê ma tuý. Phát hiện lực lượng công an, nhiều đối tượng bỏ chạy, nhưng đã bị lực lượng chức năng kịp thời bắt giữ. Qua kiểm tra, công an đã bắt quả tang 2 vụ, 3 đối tượng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ 4 gói ma tuý đá và nhiều tinh thể ma tuý màu trắng và màu xanh (nghi là ma tuý) được các đối tượng quăng vương vãi dưới sàn nhà; 9 bình khí N20 (khí bóng cười); 27 bình hút shisa; 90 bao thuốc là hiệu 555 ngoại nhập (không có hoá đơn chứng từ); 87 xe mô tô, 18 xe ô tô và 198 điện thoại di động các loại. Ngay sau đó các đối tượng và tang vật đã được đưa về trụ sở Công an huyện Long Thành để làm việc. Qua test nhanh ma tuý 180 người, phát hiện có 52 người dương tính với chất ma tuý (trong đó có 4 nhân viên và 1 bảo vệ của quán). Ngoài ra, lực lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở quán LV Club về vi phạm quy định về công tác Phòng cháy và chữa cháy theo quy định, như: không lắp đặt sơ đồ chỉ dẫn, biển báo, biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy trên lối thoát nạn; không lắp đặt phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn trên lối thoát nạn hoặc có lắp đặt nhưng không đầy đủ độ sáng, không đúng theo quy cách, quy định của pháp luật hoặc không có tác dụng; không xây dựng phương án chữa cháy, phương án cứu nạn cứu hộ. Một số gói ma túy được người có mặt ở quán bar ném xuống sàn nhà. Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Đồng Nai đấu tranh với các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Cơ quan công an cũng làm việc với chủ cơ sở, quản lý, nhân viên, bảo vệ của quán và các đối tượng có liên quan để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy để xử lý theo quy định của pháp luật. (Ảnh: Công an Đồng Nai) >>> Mời độc giả xem thêm video Phát hiện 14 nam, nữ trong quán karaoke dương tính với ma túy. Nguồn: Truyền hình Vĩnh Long.

