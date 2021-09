Hải Dương: Nhà hàng, quán ăn được phục vụ tại chỗ, học sinh được trở lại lớp học

Ngày 16/9, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng đã ký, ban hành văn bản 3409 điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hải Dương.



Theo đó, địa bàn tỉnh Hải Dương, 36 ngày qua không ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng, 14 ngày qua không có ca mắc mới. Tình hình dịch bệnh tại thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận đã cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên dịch bệnh trên toàn quốc còn diễn biến phức tạp. Để giữ vững thành quả chống dịch, sớm ổn định đời sống nhân dân và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tình hình mới, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cho phép nhà hàng, quán ăn sáng phục vụ khách tại chỗ

Theo đó, kể từ 0h00 ngày 18/9, được phép mở lại một số hoạt động như tại nơi công cộng như: vườn hoa, công viên... nhưng không được tập trung quá 10 người trong cùng một thời điểm và phải đảm bảo giãn cách tối thiểu 2 mét.

Các nhà hàng ăn uống không phục vụ quá 10 khách trong cùng một phòng hoặc một khu vực riêng và phải đóng cửa trước 22h hàng ngày; các cửa hàng bán đồ ăn sáng được phục vụ tại chỗ từ 5h đến 9h sáng hàng ngày, ngoài khung giờ trên chỉ được bán hàng mang về; giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét giữa người với người, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Các hoạt động thể thao ngoài trời, riêng các giải thi đấu thể thao nếu tổ chức phải được sự cho phép của các cấp có thẩm quyền; các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao trong nhà, spa, chăm sóc sắc đẹp, cắt tóc, gội đầu, làm móng, tập gym, yoga hoạt động không quá 50% công suất, phục vụ không quá 10 người trong cùng một phòng hoặc một khu vực riêng; đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trẻ mầm non và học sinh từ cấp tiểu học trở lên đi học trở lại

Trẻ mầm non và học sinh từ cấp tiểu học trở lên được đi học trở lại từ ngày 20/9/2021 nếu các trường học đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Giao Sở Giáo dục & Đào tạo có văn bản hướng dẫn riêng cho các cơ sở giáo dục đào tạo triển khai thực hiện.

Tổ chức một số sự kiện phục vụ mục đích chính trị xã hội, như: các Đại hội cấp huyện (Hội phụ nữ, Hội chữ thập đỏ tỉnh); hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của Ban đại diện Hội người cao tuổi; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2021 cho một số địa phương, đơn vị; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác rà soát hộ nghèo. Các sự kiện chính trị xã hội tập trung đông người khác phải được sự cho phép của các cấp có thẩm quyền.

Trước đó, trong văn bản đề nghị UBND tỉnh Hải Dương cho phép trẻ mầm non và học sinh các khối lớp còn lại của các cấp tiểu học, THCS, THPT, GDNN-GDTX trên toàn tỉnh đi học trở lại, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đề xuất cụ thể, đối với cấp Mầm non được tổ chức ăn bán trú nếu đảm bảo các điều kiện an toàn phòng dịch, các cấp học khác học 1 buổi/ngày. Riêng Tiểu học ưu tiên thời gian dạy trên lớp các môn học bắt buộc .

Các Trung tâm Ngoại ngữ, tin học được hoạt động trở lại. Riêng trung tâm Giáo dục hòa nhập, Trung tâm tư vấn du học, Trung tâm giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào tình hình cụ thể sẽ quyết định thời gian được phép tổ chức học tập trở lại sau.

Để đủ điều kiện tổ chức hoạt động giáo dục tại trường, các cơ sở giáo dục phải được đánh giá là an toàn theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định số 626/QĐ-BCĐ ngày 25/2/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương và Công văn số 2586/BCĐ-PCD ngày 26/8 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong cơ sở giáo dục.

Trước khi đón học sinh trở lại trường, các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc các quy định của công tác phòng, chống dịch COVID-19. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lập các đoàn kiểm tra tại các cơ sở giáo dục, nếu không đảm bảo những điều kiện theo quy định sẽ dừng hoạt động.

Kiểm soát chặt người từ địa phương khác vào tỉnh

Thực hiện kiểm soát chặt chẽ người từ các địa phương khác vào tỉnh (kể cả người Hải Dương trở về từ tỉnh ngoài) phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV2 âm tính bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ; trường hợp đặc biệt phải báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh.

Những người đến/về từ các địa phương, khu vực đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg (vùng đỏ) khi vào tỉnh phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày.

Riêng đối với những người đã tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng COVID-19 (có chứng nhận tiêm chủng trên Sổ sức khoẻ điện tử hoặc có giấy chứng nhận, trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện) (sau đây gọi tắt là những người đã tiêm đủ liều vắc xin) thì tự cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú trong 7 ngày kể từ ngày đến/về địa phương và phải thực hiện xét nghiệm 2 lần vào ngày đầu và ngày thứ 7.

Những người đến/về từ các địa phương, khu vực đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg (vùng vàng) khi vào tỉnh phải thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày, thực hiện xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ 7 và ngày thứ 14. Riêng đối với những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 tự theo dõi sức khoẻ tại nhà hoặc nơi lưu trú trong 7 ngày kể từ ngày đến/về địa phương. Thực hiện xét nghiệm 2 lần vào ngày đầu và ngày thứ 7 kể từ ngày đến/về địa phương (theo qui định tại Công văn số 6386/BYT-MT ngày 06/8/2021 của Bộ Y tế).

Đối với những người tham gia các đoàn công tác theo quyết định của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và Sở Y tế tại các tỉnh, thành phố, khu vực: Nơi đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (trừ những người tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 hoặc người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19):

Những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày kể từ ngày đến/về địa phương. Thực hiện xét nghiệm 2 lần vào ngày đầu và ngày thứ 7.

Những người tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19 thực hiện cách ly y tế tại nhà hoặc nơi lưu trú trong 3 ngày kể từ ngày đến/về địa phương; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe cho đến hết 14 ngày. Thực hiện xét nghiệm SARSCOV-2 hai lần vào ngày đầu và ngày thứ 3 kể từ ngày đến/về địa phương (theo qui định tại Công văn số 6386/BYT-MT ngày 6/8/2021 của Bộ Y tế).

Nơi đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (trừ những người tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 hoặc người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19): Tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày. Thực hiện xét nghiệm SARS-COV-2 một lần vào ngày thứ 14 kể từ ngày đến/về địa phương.

Các nội dung khác không đề cập trong Văn bản này tiếp tục thực hiện theo các Văn bản chỉ đạo trước đây của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh. Các lĩnh vực được hoạt động trở lại chỉ khi đã thực hiện nghiêm qui định “5K” của Bộ Y tế và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo yêu cầu của tỉnh. Kiên quyết dừng ngay hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện và không tuân thủ các qui định trên.

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ các qui định trên và nhu cầu thực tế tại địa phương, có thể bổ sung một số qui định phù hợp, đảm bảo nhu cầu thiết yếu của địa phương và công tác phòng, chống dịch, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện.

