Hải Dương: Một hộ sản xuất bún tại Nam Sách bị phạt 20,3 triệu

Mới đây, Chủ tịch UBND huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vương Văn Bền (sinh năm 1967, ở thôn Lang Khê, xã An Lâm, huyện Nam Sách) về các hành vi vi phạm hành chính: Không đăng ký thành lập hộ kinh doanh, không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, xả thải gây ô nhiễm môi trường, tổng số tiền phạt là 20,3 triệu đồng.

Tổ công tác thu mẫu tại hệ thống hố ga xử lý nước thải của hộ gia đình ông Vương Văn Bền.

Trước đó, chiều ngày 8/3/2023, tổ công tác của Công an huyện Nam Sách phối hợp với Công an xã An Lâm tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường đối với cơ sở sản xuất bún của hộ gia đình ông Vương Văn Bền.

Kết quả phân tích nước thải của hộ sản xuất trên có 1 thông số vượt quy chuẩn. Quá trình kiểm tra, ông Bền không xuất trình được đăng ký thành lập hộ kinh doanh và Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Tổng hợp các hành vi vi phạm, Công an huyện Nam Sách đã trình Chủ tịch UBND huyện Nam Sách ra Quyết định xử phạt hộ sản xuất bún của ông Vương Văn Bền tổng số tiền 20,3 triệu đồng (trong đó mức phạt đối với vi phạm không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là 15 triệu đồng; mức phạt đối với vi phạm không có đăng ký thành lập hộ kinh doanh là 5 triệu đồng; mức phạt đối với vi phạm xả thải gây ô nhiễm môi trường là 300 nghìn đồng).

Về biện pháp khắc phục hậu quả, lực lượng chức năng đã thu hồi, tiêu hủy số bún ăn của hộ sản xuất trên; buộc đăng ký thành lập hộ kinh doanh và thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định, báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn 90 ngày.

>>> Mời độc giả xem thêm video TP. HCM xuất hiện sương mù: Báo động ô nhiễm không khí