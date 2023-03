Hải Dương: Cty Bình Nguyên bị phạt 325 triệu do xả thải trái phép

Ngày 13/3, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH TM Bình Nguyên (CCN Đoàn Tùng, xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) về hành vi xả thải trái phép ra môi trường. Tổng số tiền xử phạt là 325.000.000 đồng, đồng thời buộc Công ty TNHH TM Bình Nguyên đình chỉ ngay hành vi vi phạm.

Công ty TNHH TM Bình Nguyên

Công ty TNHH TM Bình Nguyên phải thực hiện đúng, đầy đủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; phải áp dụng các biện pháp thu gom, xử lý triệt để nước thải đạt tiêu chuẩn trước khi xả thải ra ngoài môi trường; buộc rà soát, cải tạo công trình xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu để xử lý nước thải đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật cho phép, báo cáo kết quả đã khắc phục xong hành vi vi phạm.

Trước đó, thực hiện nội dung chỉ đạo của Cục Cảnh sát môi trường, Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương về việc rà soát, kiểm tra đối với các cơ sở có hoạt động xả nước thải, chất thải vào hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, ngày 22/12/2022, Tổ công tác Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hải Dương phối hợp cùng đơn vị thu và phân tích mẫu, Công an huyện Thanh Miện, Công an xã Đoàn Tùng tiến hành làm việc với Công ty TNHH TM Bình Nguyên.

Tại thời điểm làm việc, công ty đang có hoạt động xả nước thải vào môi trường. Phòng Cảnh sát môi trường cùng các thành phần tham gia tiến hành thu 1 mẫu nước thải tại vị trí điểm thu mẫu quan trắc sau hệ thống xử lý nước thải, trước khi xả vào môi trường.

Căn cứ kết quả phân tích và các tài liệu thu thập, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hải Dương xác định Công ty TNHH TM Bình Nguyên đã có hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên với 3 thông số vượt.

