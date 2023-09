Hải Dương: Một cán bộ xã tham ô tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Ngày 23/9, Công an huyện Thanh Miện cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trương Văn Đạt (SN 1982), cán bộ công chức cấp xã phụ trách Lao động - thương binh xã hội UBND xã Lam Sơn (huyện Thanh Miện) về tội “Tham ô tài sản”.



Theo tài liệu điều tra, đầu tháng 3/2023, Trương Văn Đạt, cán bộ công chức cấp xã phụ trách Lao động - thương binh xã hội xã Lam Sơn nhận từ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện 186,2 triệu đồng tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ năm 2023. Số tiền này để chi trả cho 128 người thờ cúng 133 liệt sĩ.

Trương Văn Đạt khi bị bắt.

Sau khi nhận tiền về, Đạt chỉ chi trả cho 10 người thờ cúng 10 liệt sĩ với tổng số tiền 14 triệu đồng, rồi giả mạo chữ ký, chữ viết của 118 người thờ cúng 123 liệt sĩ và lập hồ sơ quyết toán nộp cho phòng Lao động – Thương binh xã hội huyện Thanh Miện để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 172 triệu đồng phục vụ chi tiêu cá nhân.

Ngay sau khi biết việc làm của mình bị bại lộ, từ ngày 1 - 4/8, Đạt đã khắc phục hậu quả bằng cách chi trả đủ tiền hỗ trợ thờ cúng liệt sĩ cho những người thờ cúng liệt sĩ trước đây chưa được nhận.

Trước đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc chiếm đoạt tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ xảy ra tại xã Lam Sơn, lãnh đạo Công an huyện Thanh Miện đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra Hình sự - Kinh tế - Ma túy khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ hành vi có liên quan của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Lực lượng Công an huyện Thanh Miện đã khẩn trương điều tra, gặp gỡ các trường hợp hưởng tiền trợ cấp theo quy định nhưng chưa được chi trả; trong đó, có nhiều người sinh sống, làm ăn xa.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trương Văn Đạt về tội “Tham ô tài sản” đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các hành vi có liên quan.

Hành vi tham ô tiền trợ cấp của gần 120 người thờ cúng liệt sĩ với số tiền trên 170 triệu đồng của Trương Văn Đạt gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

