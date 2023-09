Hà Giang: Nữ kế toán tự nâng hệ số lương, hưởng lợi hàng chục triệu

Ngày 17/9, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vị Xuyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Phương Thảo (sinh năm 1992, trú tại thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên) – nữ kế toán Trường THCS Việt Lâm về tội Tham ô tài sản.



Năm học 2022-2023, qua công tác kiểm tra tài chính Trường THCS Việt Lâm, huyện Vị Xuyên phát hiện kế toán Lê Phương Thảo đã tự ý nâng hệ số lương của mình từ 2,72 lên 4,27 trong thời gian từ tháng 10/2022 đến tháng 05/2023 hưởng số tiền chênh lệch số tiền 34.350.464 đồng.

Tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Phương Thảo

Tại cơ quan điều tra, Lê Phương Thảo đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2022 đến tháng 5 năm 2023, Thảo đã 8 lần rút tiền từ ngân sách của Trường THCS Việt Lâm để chi tiêu cá nhân.

Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vị Xuyên ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Nhớ (sinh năm 1989, trú tại, xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên) về tội tham ô tài sản quy định tại Khoản 2, điều 353 Bộ Luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định, gày 19/6/2018, UBND xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên ban hành Quyết định số 42/QĐ-UBND, về việc thành lập “Ban quản lý Quỹ phát triển thôn bản” thôn Hồng Minh, xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên thuộc dự án Quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải C02 (KfW8) với 3 thành viên gồm 1 Trưởng Ban, 1 Kế Toán và Hoàng Văn Nhớ là Thủ quỹ.

Quá trình hoạt động “Ban Quản lý quỹ phát triển thôn bản” quản lý tiền quỹ của nhóm tín dụng tiết kiệm thôn bản (là tiền của các thành viên trong thôn bản đóng góp lập quỹ và tiền của dự án được cấp hằng năm thành viên trong thôn thống nhất đưa vào quỹ).

Hoàng Văn Nhớ với vai trò là thủ quỹ có trách nhiệm quản lý toàn bộ số tiền của quỹ. Năm 2022, Nhớ nảy sinh ý định và sử dụng số tiền của Quỹ phát triển thôn bản để chi tiêu cá nhân.

Hàng tháng, khi đến ngày Quỹ làm việc thì Nhớ đi vay tiền của người khác để bù vào số tiền đã sử dụng để Ban quản lý quỹ không phát hiện. Đến ngày 25/7/2023, do không không có khả năng chi trả số tiền đã chiếm đoạt của quỹ nên Hoàng Văn Nhớ đã cung cấp và đưa thông tin toàn bộ số tiền quỹ bị mất. Tổng số tiền mà Hoàng Văn Nhớ đã chiếm đoạt của “Ban quản lý quỹ phát triển thôn bản” gần 400 triệu đồng.

Vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng các vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Lai Châu: 2 cán bộ phòng GD&ĐT tham ô hơn 26 tỷ đồng