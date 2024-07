Hải Dương: Lực lượng an ninh cơ sở phát hiện 3 người dùng ma túy

Ngày 4/7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, trước đó một ngày, Công an liên xã khu Hà Đông (huyện Thanh Hà, Hải Dương) phối hợp với lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, tổ 151 lập chiến công bắt được nhóm thanh niên đang sử dụng ma tuý đá trên đê khu vực xã Thanh Xuân, huyện Thanh Hà.

Tổ công tác tuần tra trên đê khu vực xã Thanh Xuân, huyện Thanh Hà.

Theo đó, khoảng 22h35, tổ tuần tra liên xã Công an khu Hà Đông phát hiện 1 xe ô tô nhãn hiệu Huyndai, số loại Grand i10, màu đỏ đỗ tại gầm cầu đường cao tốc 5B thuộc địa phận thôn Nhan Bầu, Thanh Hồng, Thanh Hà có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ tuần tra đã tiến hành kiểm tra, phát hiện trong xe có 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Quyết (sinh năm 1989), Nguyễn Văn Ba (sinh năm 1990), Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1998) cùng trú tại thôn Lập Lễ, xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà.

3 người ngồi bên trong xe ô tổ này sử dụng ma túy đá

Qua kiểm tra tổ tuần tra thu giữ 1 đĩa sứ màu trắng tại ghế phụ phía trước cạnh ghế lái. Bên ngoài xe phát hiện 1 túi nilon màu trắng (kích thước 03x02cm), 1 ống trụ tròn đường kính khoảng 0,5cm, dài 15cm hai đầu ống màu xanh ở cạnh cửa bên lái.

Công an đang mở rộng điều tra và lập hồ sơ xử lý 3 đối tượng theo quy định.

Tại Hải Dương, tính đến ngày 1/7 toàn tỉnh đã thành lập 1.341 tổ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) với tổng số 4.248 thành viên.

Ngay sau khi có quyết định thành lập, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại các địa phương đã nhanh chóng “bắt tay” vào thực hiện các nhiệm vụ phối hợp với lực lượng Công an đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn và bước đầu đã đem lại những hiệu quả tích cực.