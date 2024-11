Hải Dương: Không còn các điểm mâu thuẫn, khiếu kiện kéo dài

Tại hội thảo khoa học “Tội phạm và vi phạm pháp luật phát sinh từ mâu thuẫn trong nhân dân và người dưới 18 tuổi gây ra trên địa bàn tỉnh Hải Dương - Thực trạng và giải pháp”, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu khẳng định Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Hải Dương luôn xác định phòng chống tội phạm là nhiệm vụ quan trọng, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, là tiền đề phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu

Các chỉ số an ninh, an toàn của Hải Dương luôn được bảo đảm, nổi bật là tỉnh không còn các điểm mâu thuẫn, khiếu kiện kéo dài. Tình hình tội phạm về trật tự xã hội đã được kéo giảm qua từng năm, riêng năm 2024 giảm 25% so với năm trước.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cũng đề nghị phân tích sâu để làm rõ hơn vấn đề lý luận về công tác nắm tình hình nhằm phòng ngừa, hạn chế, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và phòng chống người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật.

Trách nhiệm của các cấp, các ngành và của từng cán bộ, đảng viên, gia đình, nhà trường, xã hội trong công tác này. Thực tiễn chỉ đạo, tổ chức nắm tình hình, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và công tác phòng chống người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật...

Đáng chú ý, các ý kiến tham luận trực tiếp của các đại biểu tại hội thảo đều cơ bản đồng nhất quan điểm cho rằng tội phạm và vi phạm pháp luật phát sinh do mâu thuẫn trong nhân dân còn chiếm tỷ lệ khá cao.

Nguyên nhân phát sinh hết sức đa dạng, từ mâu thuẫn tình ái, mâu thuẫn trong nội bộ gia đình, tranh chấp đất đai, mâu thuẫn về lợi ích kinh tế, mâu thuẫn băng, nhóm...Các mâu thuẫn bộc phát như va chạm giao thông, do sử dụng rượu bia. Sự việc diễn ra nhanh, khi hậu quả xảy ra mới trình báo; mâu thuẫn âm ỉ, kéo dài không để lộ ra bên ngoài, gây khó khăn cho công tác phòng ngừa.

Trong khi đó, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể, nhất là ở cấp cơ sở trong việc quyết mâu thuẫn và sự phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội trong quản lý, giáo dục người dưới 18 tuổi chưa chặt chẽ, chưa hiệu quả.

Tội phạm và vi phạm pháp luật do người dưới 18 tuổi gây ra đang có xu hướng phức tạp hơn. Việc tương tác trên không gian mạng trở nên phổ biến và thường xuyên hơn song lại thiếu các biện pháp giám sát, quản lý.

Các đại biểu cho rằng, nhiều mâu thuẫn nếu được phát hiện từ sớm, kiên trì giáo dục, hòa giải hoặc có biện pháp quản lý, giám sát chặt chẽ, hiệu quả hơn thì có thể hạn chế tối đa hậu quả xảy ra.

Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

Đại tá Bùi Quang Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh , Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đánh giá rằng, hội thảo khoa học hoàn thành mục đích, yêu cầu đặt ra và có tính thực tiễn cao. Các tham luận đã thống nhất khẳng định, mâu thuẫn trong nhân dân là hiện tượng xã hội, tồn tại và xuất hiện ở nhiều lĩnh vực, rất đa dạng và phức tạp, dẫn đến phát sinh một số vụ án để lại nhiều hậu quả nặng nề.

Hội thảo đã phân tích, đánh giá sâu thực trạng tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật do người dưới 18 tuổi gây ra. Chỉ rõ phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng, cũng như hệ lụy rất lớn cho xã hội.

Đồng thời, đã chỉ ra những hạn chế của các cơ quan, lực lượng chức năng, sự vào cuộc của gia đình, nhà trường... trong nắm tình hình, phòng ngừa xã hội, ngăn chặn, giải quyết có nơi, có lúc còn hình thức, chưa thật sự hiệu quả, bền vững.

Các ý kiến thống nhất công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật nói chung và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật phát sinh từ mâu thuẫn trong nhân dân và do người dưới 18 tuổi gây ra nói riêng là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị.

Các đại biểu dự hội thảo.

Cần đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định, xoá đói, giảm nghèo, chăm lo giáo dục, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện, ban hành mới các chính sách, pháp luật, nội quy, quy chế, quy định... nhằm hạn chế sơ hở, thiếu sót là nguyên nhân, điều kiện nảy sinh mâu thuẫn, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật do người dưới 18 tuổi gây ra...

Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu trên sẽ đúng với quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm “Chỉ cần giảm được 5% số vụ phạm tội hằng năm, nước ta sẽ có 2.000 gia đình không bị tội phạm xâm hại, cùng với đó có khoảng 2.000 người không phải chấp hành hình phạt, các cơ quan tư pháp bớt đi được số lượng lớn công việc cần phải giải quyết, tiết kiệm chi phí xã hội rất lớn...".