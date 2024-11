Bắt đối tượng đánh 2 người trọng thương chỉ vì tiếng xe nổ to

Ngày 30/11, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Công an TP Lai Châu vừa phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và lực lượng Biên phòng bắt giữ Trần Văn Hoạt (18 tuổi, ngụ xã Thèn Sin, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn vì liên quan tới vụ đánh 2 người trọng thương.

Trần Văn Hoạt tại cơ quan Công an.

Trước đó, tối 2/3/2023, Hoạt cùng nhóm 7 người, độ tuổi từ 14 đến 18 tuổi, cùng ngụ xã Thèn Sin, huyện Tam Đường đi trên 4 xe máy, mang theo dao phóng lợn gắn tuýp sắt đến khu vực Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu chơi và xem có thanh niên nào "ngứa mắt" thì đánh. Đến khoảng 21h cùng ngày, nhóm này nghe thấy tiếng xe máy nổ to nên hô hoán đuổi theo.

Bị truy đuổi, khi chạy đến đến đoạn đường Trần Phú, xe máy chở 2 thanh niên có tiếng xe nổ to bị ngã, nhóm của Hoạt lúc này đuổi đến nơi, Hoạt đã dùng phần cán bằng tuýp sắt dao phóng lợn đánh hai người này. Một số người trong nhóm của Hoạt cũng tham gia hành hung làm 2 người này bị thương nặng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Lai Châu xác định hành vi nhóm của Hoạt đã làm tổn hại sức khỏe của hai người bị đuổi đánh từ 9 đến 42%, cấu thành tội gây rối trật tự công cộng. Ngày 17/7/2023, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với nhóm người trên về hai hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, Hoạt đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 11/4/2024, Cơ quan điều tra Công an TP Lai Châu ra Quyết định truy nã đối với Hoạt.

Đến đầu tháng 11/2024, khi xác định được Trần Văn Hoạt đang lẩn trốn tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan xác minh, truy bắt đối tượng.