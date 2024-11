Vi phạm tại BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kết luận số 2836/KL-TTTH, thanh tra việc đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đối với dự án đường tránh thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành (giai đoạn 1) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành làm chủ đầu tư.

Theo kết luận thanh tra, trong việc khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, chủ đầu tư chưa thực hiện đầy đủ quy định về quản lý chất lượng khảo sát tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.

Việc lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán còn một số khuyết điểm, sai phạm phải kiến nghị xử lý, gồm: Kiến nghị giảm trừ khi phê duyệt quyết toán tiền thuế giá trị gia tăng của chi phí quản lý dự án với số tiền 246.734.240 đồng, kiến nghị điều chỉnh giảm giá trị hợp đồng xây lắp với số tiền 169.370.813 đồng.

Đồng thời, chủ đầu tư chưa lập dự toán chi tiết, trình thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện đối với công việc xây dựng trạm biến áp phục vụ thi công với số tiền 388.819.000 đồng.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa còn chỉ ra một số khuyết điểm, vi phạm trong việc tổ chức lựa chọn nhà thầu, đánh giá hồ sơ đề xuất, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; thương thảo, đàm phán, ký hợp đồng như: Chủ đầu tư đăng tải thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 chậm so với quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Nội dung hợp đồng gói thầu số 3 chưa quy định về trách nhiệm của các bên trong việc xử lý, đền bù đối với việc tính toán sai số, khối lượng công việc theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 62 Luật Đấu thầu năm 2013. Nội dung hợp đồng gói thầu xây lắp chưa quy định cụ thể về điều khoản thu hồi tạm ứng hợp đồng xây dựng theo quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều 18 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

UBND huyện Thạch Thành thực hiện công tác giải phóng mặt bằng chậm, dẫn đến chủ đầu tư chậm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công thực hiện dự án. Chủ đầu tư không có thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình, cho các nhà thầu có liên quan biết để phối hợp thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ. Các bản vẽ hoàn công không ghi ngày, tháng, thời điểm nghiệm thu, hoàn công; không lập các bản vẽ hoàn công đối với phần hạng mục bị che khuất trước khi tiến hành thi công các hạng mục tiếp theo.

Nhật ký thi công chưa phản ánh đầy đủ các nội dung theo quy định; một số biên bản nghiệm thu công việc không ghi số biên bản, ngày tháng nghiệm thu và khối lượng được nghiệm thu. Nhà thầu chưa lập đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 116 Luật Xây dựng 2014.

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa xác định, để xảy ra những khuyết điểm, vi phạm trên, trách nhiệm thuộc về UBND huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị giám sát.

Kiến nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến các khuyết điểm, vi phạm thuộc thẩm quyền; đồng thời, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những khuyết điểm, vi phạm đã chỉ ra trong Kết luận thanh tra; báo cáo kết quả xử lý sau thanh tra về Thanh tra tỉnh trước ngày 30/11/2024 để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Thương thảo với đơn vị thi công điều chỉnh hợp đồng giảm giá trị xây lắp với giá trị 169.370.813 đồng; thực hiện kiến nghị giảm trừ tiền thuế GTGT của chi phí QLDA với số tiền 246.734.240 đồng khi thực hiện quyết toán dự án hoàn thành. Lập dự toán chi tiết, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt trước khi thực hiện đối với công việc xây dựng trạm biến áp phục vụ thi công với số tiền 388.819.000 đồng.

Phối hợp với các nhà thầu khẩn trương thực hiện các phần việc trong hợp đồng, thi công hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng đảm bảo tiến độ như đã cam kết.

Về công tác đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường: Đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu thi công nghiêm túc tuân thủ biện pháp ATGT bố trí đủ người điều tiết giao thông, bổ sung biển báo, biển cảnh báo, cọc tiêu, dây phản quang đảm bảo an toàn giao thông, bố trí công nhân vệ sinh môi trường thu gom vật liệu rơi vãi, xe tưới nước đảm bảo vệ sinh, môi trường.

Do khối lượng thi công xây lắp mới đạt 52% giá trị hợp đồng, Thanh tra tỉnh thực hiện kiểm tra theo dự toán được duyệt. Trong các bước thi công công trình tiếp theo đề nghị Chủ đầu tư cùng nhà thầu tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế chỉ đạo nhà thầu thi công, thi công theo đúng thiết kế bản vẽ được cấp thẩm quyền phê duyệt; đồng thời căn cứ khối lượng thi công thực tế thực hiện nghiệm thu, thanh quyết toán giá trị hoàn thành của dự án đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật có liên quan.