Chủ tịch tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn nghỉ hưu trước tuổi

Ông Nguyễn Văn Sơn 60 tuổi, từng làm Giám đốc Sở Tài chính, Bí thư Huyện ủy Bắc Quang, Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang từ năm 2015 đến nay.



Giữa tháng 11, UBKTTW kết luận Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2020-2025, Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.



Vi phạm xảy ra trong tổ chức thực hiện dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (gói thầu số 4 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An thực hiện).



Một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.



Những vi phạm nêu trên gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí lớn tiền, tài sản của Nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.



Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, là một trong những cá nhân chịu trách nhiệm về vi phạm nêu trên. Do vậy, UBKTTW đã kỷ luật Cảnh cáo đối với ông Sơn.