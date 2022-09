Hải Dương: Khởi tố nghi phạm đột nhập, chém chủ nhà tử vong

Chiều 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương quyết định khởi tố bị can đối tượng Hồ Sĩ Tấn (sinh năm 1994, ở thôn An Tân, xã Gia Tân, Gia Lộc) về các tội giết người, cướp tài sản.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, do tham gia chơi tiền ảo bị thua lỗ dẫn đến nợ nần, Hồ Sĩ Tấn nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để trả nợ.

Tối ngày 15/9, Tấn đã lợi dụng sơ hở, lẻn vào nhà ông Nguyễn Tuấn K. (sinh năm 1960, ở thôn An Tân, xã Gia Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) để trộm cắp nhưng bị phát hiện.

Do sơ ý, Tấn làm đổ bình rượu, vợ ông K. là bà Nguyễn Thị T. thấy có mùi rượu liền vào phòng kiểm tra. Sợ bị lộ, Tấn đã dùng dao tấn công vợ chồng ông K, bà T.

Ông K do bị thương tích nặng nên đã tử vong khi đang đưa đi cấp cứu, còn bà T bị thương nhẹ hơn được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Ngay sau khi nhận được thông tin, xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Gia Lộc và các đơn vị, địa phương phối hợp tổ chức khám nghiệm hiện trường, nhanh chóng truy theo dấu vết nóng để làm rõ vụ việc.

Qua điều tra tại hiện trường, bước đầu xác định đối tượng nghi vấn là Hồ Sĩ Tấn nhưng đối tượng đã trốn khỏi địa phương. Công an tỉnh Hải dương đã tập trung lực lượng và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng Tấn.

Sau khoảng gần 2 giờ đồng hồ, đến 1h15 ngày 16/9,cơ quan Cơ quan Công an đã phát hiện và triệu tập được Tấn khi đang lẩn trốn tại thành phố Hải Dương.

Thời điểm xảy ra vụ việc, Tấn đang làm việc hợp đồng tại một cơ quan của huyện Gia Lộc. Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan này đã quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với Hồ Sĩ Tấn.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ…

