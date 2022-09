Tin nóng 16/9: Bị từ chối chén rượu, ném chất bẩn vào nhà cán bộ phường

Bị từ chối chén rượu, ném chất bẩn vào nhà cán bộ phường: Chỉ vì bị một vị lãnh đạo phường thuộc quận Nam Từ Liêm, Hà Nội từ chối ly rượu mời mà Nguyễn Quang Tú (SN 1985) và Nguyễn Văn Công (SN 1989, cùng trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã 'ôm hận', rủ người mang chất bẩn ném vào nhà riêng và cả nhà người thân của vị này. Ngày 16/9, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết đã khởi tố 2 đối tượng này về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Tên trộm chém chết chủ nhà vì bị phát hiện: Tối 15/9, Hồ Sỹ Tấn (SN 1994, trú tại xã Gia Tân, huyện Gia Lộc, Hải Dương) đột nhập vào nhà hàng xóm để trộm cắp, nhưng bị phát giác. Hắn vung dao chém chết người chồng là ông N.T. K. (SN 1960) , gây thương tích nặng cho người vợ là bà N.T. T. (SN 1959). Ngày 16/9, huyện Gia Lộc cho biết đang điều tra, làm rõ. Bác thông tin chạy trường 300 triệu đồng ở Cần Thơ: Ngày 16/9, ông Nguyễn Ngọc Ánh - Phó chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, đã bác thông tin liên quan đến biên nhận “chạy trường” cho học sinh với giá 300 triệu đồng. Theo đó, qua rà soát cũng không phát hiện tên phụ huynh nào như biên nhận đang lan truyền và mức giá cũng quá vô lý. Nữ kế toán chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng: Với thủ đoạn giả chữ ký,Vương Thị Hiền (30 tuổi, quê Thanh Hóa) - kế toán trưởng của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Farms Land tại Bình Dương đã chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng tiền của khách hàng, thông qua việc chuyển về công ty số tiền thấp hơn tiền khách hàng đưa. Ngày 16/9, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Hiền. Mạo danh lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp để lừa hơn 700 triệu đồng: Vương Thanh Lộc (50 tuổi, ở TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) có tiền án về tội lừa đảo, Vương Thanh Lộc, thấy ông P.H.L. (ở tỉnh An Giang) than vãn về hoàn cảnh gia đình. Lộc đã mạo danh lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp lừa đảo vay tiền ông L. số tiền 707 triệu đồng. Ngày 16/9, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã tạm giữ hình sự ông Vương Thanh Lộc về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến cửa hàng xăng xin đi vệ sinh rồi bất ngờ tử vong: Sáng 16/9, một người đàn ông trên 30 tuổi đến cửa hàng xăng dầu H.H ở TP Thủ Đức, TP HCM xin nhờ đi vệ sinh. Khi vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì người đàn ông này bất ngờ ngã xuống và bất tỉnh. Nhiều người trong cửa hàng xăng đã đến sơ cứu nhưng nạn nhân đã tử vong nên báo với Công an. Nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính, hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ, Phát hiện thi thể đang phân hủy trong bụi cây: Sáng 16/9, tại bụi cây cạnh mương nước thuộc thôn Phú Bình, xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa một người dân địa phương đã không khỏi bàng hoàng khi phát hiện thi thể đang phân hủy mạnh. Thông tin về vụ việc ngay sau đó đã được cấp báo đến chính quyền địa phương. Theo các nhân chứng, thi thể được phát hiện nghi là nam giới. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ, Nữ sinh lớp 12 tử vong sau va chạm với xe chở rác: Sáng 16/9, trên đường Âu Cơ (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) tài xế Trương Quang Thanh (49 tuổi, trú quận Hải Châu) điều khiển xe tải chở rác xảy ra va chạm với xe máy do em T.T.P.N (17 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc) điều khiển. Vụ va chạm khiến em N. ngã ra đường, tử vong tại chỗ. Được biết, nạn nhân N. đang là học sinh lớp 12 tại huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. >>> Xem thêm video: Đồng Tháp: Va chạm với ô tô khách, người lái xe mô tô tử vong. Nguồn: ĐTHĐT.

