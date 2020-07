Hải Dương: Khởi tố giám đốc tự nhận chủ đầu tư dự án, lừa bán đất

Ngày 23/7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Xuân Biển (SN 1976, trú tại số 10 đường Lê Chân, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Xuân Biển tại cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra giám đốc tự nhận chủ đầu tư dự án, trong thời gian từ tháng 12/2017 đến tháng 9/2018, với danh nghĩa là Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Đông Phương Hải Dương, trong quá trình giao dịch với khách hàng, Nguyễn Xuân Biển tự giới thiệu mình là chủ đầu tư dự án hoặc đã trúng thầu xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật dự án các khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh, khi thi công xong sẽ được đổi đất lấy hạ tầng.

Khi mua đất, khách hàng chỉ cần đặt cọc, Biển sẽ viết giấy cam kết trả lại toàn bộ tiền nếu như các dự án không thi công theo đúng tiến độ.

Mặc dù không có đất, không được bán đất nhưng với thủ đoạn nói trên, đối tượng Nguyễn Xuân Biển đã bán được 17 lô đất cho 5 khách hàng tại khu dân cư Đồng Gốm, xã Quyết Thắng và khu dân cư Lộ Cương, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương . Tổng số tiền cọc mà đối tượng chiếm đoạt được của những người bị hại là gần 5 tỷ đồng.

