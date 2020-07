Tin nóng ngày 23/7: Dụ bé 11 tuổi quan hệ, thanh niên nhận kết đắng

1. Thanh niên “yêu” bé gái 11 tuổi: VKSND TP Cần Thơ phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Quốc Thái (sinh năm 2004, người địa phương) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Đầu năm 2020, Thái quen N.K.V. (sinh ngày 8/1/2009, ngụ quận Cái Răng). Sau đó, họ thường nhắn tin với nhau. Chiều 15/7, Thái đưa V đi chơi rồi dụ dỗ về nhà quan hệ tình dục. Khi biết sự việc, gia đình đã trình báo cảnh sát. 2. Sốc với doanh thu và chi phí của kho hàng lậu Lào Cai: Tổng lũy kế giao dịch qua tài khoản của Trần Thành Phú và 5 đối tượng trong nhóm từ tháng 10/2018 tới nay là hơn 649 tỷ đồng. Mỗi tháng tổng kho này chi khoảng 2 tỷ đồng gồm chạy quảng cáo trực tuyến 400 triệu đồng, cước điện thoại khoảng 122 triệu đồng. Lương nhân viên khoảng 5-10 triệu đồng, nhân viên livestream 80 triệu đồng. Đặc biệt, hàng tháng có chi phí được kê “luật lá” với 20 triệu đồng. 3. Nổ súng bắt ô tô vận chuyển 200kg ma túy đá: Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra vụ vận chuyển 8 bao ma túy đá, với khối lượng 200kg. Trưa 20/7, Tổ CSGT dừng ôtô chở 200 kg ma túy đá để kiểm tra 2 thanh niên bên trong bỏ chạy. Tổ công tác đã nổ 4 phát súng chỉ thiên và phối hợp với người dân bắt giữ nghi phạm. Vừ Bá Tếnh (24 tuổi, Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) khai chở thuê cho một đối tượng từ Lào vào TPHCM với tiền công 20.000 USD. 4. Truy kích quán bar, đưa 150 người về đồn: Khoảng 0h15 ngày 23/7, Công an quận Bình Tân phối hợp với Công an phường Bình Trị Đông A bất ngờ kiểm tra quán B-Club (tại địa chỉ 367 Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông A). Công an đã đưa 150 người tại quán bar trên về trụ sở, qua kiểm tra phát hiện hơn 42 người (trong đó có 28 nam, 14 nữ) có kết quả dương tính với ma túy. 5. Bắt “cò” đưa người đi Châu Âu giá 1 tỷ đồng: Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) bắt tạm giam Phạm Thị Hương (38 tuổi, Mã Thành, Yên Thành) về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Tháng 7/2020, Hương nhận đưa 4 người đi nhưng không làm đúng cam kết nên bị tố cáo. Mỗi người mất chi phí khoảng 45.000 USD (hơn 1 tỷ đồng). Hương đã đưa 21 người đi các nước ở châu Âu và Mỹ bằng hình thức du lịch, sau đó trốn ở lại lao động bất hợp pháp. 6. Bắt giam tài xế xe khách lao xuống vực: Công an tỉnh Kon Tum bắt tạm giam tài xế Mai Hải Nam (39 tuổi, trú huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) vì hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tài xế Nam là người lái xe khách 48 chỗ của nhà xe Minh Thắng theo hướng Bắc vào Nam bị lao xuống vực sâu khoảng 20m và gãy đôi. Lúc xảy ra tai nạn, trên xe chở khoảng 38 người, trong đó có 6 trẻ em, khiến 6 người chết. 7. Nhân viên bảo vệ trộm xe SH của khách: Do thiếu tiền tiêu xài, Hà Huy Toàn, nhân viên bảo vệ toà nhà Licogi 13 (Thanh Xuân, Hà Nội) cấu kết với 2 đối tượng trộm xe SH. Theo đó, 2 đối tượng này đã tráo biển số giả đã được ghi vé vào xe SH không khóa và đưa ra ngoài. Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Hà Huy Toàn để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



>>> Mời bạn đọc xem thêm video: Kẻ biến thái hiếp, giết nữ sinh đi thuê phòng trọ khi thú tính bộc phát

1. Thanh niên “yêu” bé gái 11 tuổi: VKSND TP Cần Thơ phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Quốc Thái (sinh năm 2004, người địa phương) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Đầu năm 2020, Thái quen N.K.V. (sinh ngày 8/1/2009, ngụ quận Cái Răng). Sau đó, họ thường nhắn tin với nhau. Chiều 15/7, Thái đưa V đi chơi rồi dụ dỗ về nhà quan hệ tình dục. Khi biết sự việc, gia đình đã trình báo cảnh sát. 2. Sốc với doanh thu và chi phí của kho hàng lậu Lào Cai: Tổng lũy kế giao dịch qua tài khoản của Trần Thành Phú và 5 đối tượng trong nhóm từ tháng 10/2018 tới nay là hơn 649 tỷ đồng. Mỗi tháng tổng kho này chi khoảng 2 tỷ đồng gồm chạy quảng cáo trực tuyến 400 triệu đồng, cước điện thoại khoảng 122 triệu đồng. Lương nhân viên khoảng 5-10 triệu đồng, nhân viên livestream 80 triệu đồng. Đặc biệt, hàng tháng có chi phí được kê “luật lá” với 20 triệu đồng. 3. Nổ súng bắt ô tô vận chuyển 200kg ma túy đá: Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra vụ vận chuyển 8 bao ma túy đá, với khối lượng 200kg. Trưa 20/7, Tổ CSGT dừng ôtô chở 200 kg ma túy đá để kiểm tra 2 thanh niên bên trong bỏ chạy. Tổ công tác đã nổ 4 phát súng chỉ thiên và phối hợp với người dân bắt giữ nghi phạm. Vừ Bá Tếnh (24 tuổi, Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) khai chở thuê cho một đối tượng từ Lào vào TPHCM với tiền công 20.000 USD. 4. Truy kích quán bar , đưa 150 người về đồn: Khoảng 0h15 ngày 23/7, Công an quận Bình Tân phối hợp với Công an phường Bình Trị Đông A bất ngờ kiểm tra quán B-Club (tại địa chỉ 367 Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông A). Công an đã đưa 150 người tại quán bar trên về trụ sở, qua kiểm tra phát hiện hơn 42 người (trong đó có 28 nam, 14 nữ) có kết quả dương tính với ma túy. 5. Bắt “cò” đưa người đi Châu Âu giá 1 tỷ đồng: Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) bắt tạm giam Phạm Thị Hương (38 tuổi, Mã Thành, Yên Thành) về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Tháng 7/2020, Hương nhận đưa 4 người đi nhưng không làm đúng cam kết nên bị tố cáo. Mỗi người mất chi phí khoảng 45.000 USD (hơn 1 tỷ đồng). Hương đã đưa 21 người đi các nước ở châu Âu và Mỹ bằng hình thức du lịch, sau đó trốn ở lại lao động bất hợp pháp. 6. Bắt giam tài xế xe khách lao xuống vực: Công an tỉnh Kon Tum bắt tạm giam tài xế Mai Hải Nam (39 tuổi, trú huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) vì hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tài xế Nam là người lái xe khách 48 chỗ của nhà xe Minh Thắng theo hướng Bắc vào Nam bị lao xuống vực sâu khoảng 20m và gãy đôi. Lúc xảy ra tai nạn, trên xe chở khoảng 38 người, trong đó có 6 trẻ em, khiến 6 người chết. 7. Nhân viên bảo vệ trộm xe SH của khách: Do thiếu tiền tiêu xài, Hà Huy Toàn, nhân viên bảo vệ toà nhà Licogi 13 (Thanh Xuân, Hà Nội) cấu kết với 2 đối tượng trộm xe SH. Theo đó, 2 đối tượng này đã tráo biển số giả đã được ghi vé vào xe SH không khóa và đưa ra ngoài. Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Hà Huy Toàn để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



>>> Mời bạn đọc xem thêm video: Kẻ biến thái hiếp, giết nữ sinh đi thuê phòng trọ khi thú tính bộc phát