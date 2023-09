Hải Dương: Khởi tố, bắt tạm giam nam sinh lớp 12 mua bán cỏ “Tobaco”

Ngày 27/9, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, trước đó một ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Minh (SN 2006, trú tại KDC Lĩnh Đông, phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn) về tội Mua bán trái phép chất ma tuý theo quy định tại Khoản 1, Điều 251, Bộ luật hình sự.



Tại thời điểm phạm tội, Minh đang là học sinh lớp 12 tại một trường THPT trên địa bàn thị xã.

Đối tượng Trần Văn Minh.

Trước đó, khoảng 15h ngày 6/8, tại khu vực đường Tỉnh lộ 389 (lối rẽ phường Phạm Thái đi phường An Sinh), thuộc địa phận KDC Lĩnh Đông, phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn, Tổ công tác của Công an thị xã Kinh Môn bắt quả tang Trần Văn Minh có hành vi bán trái phép 0,909g ma tuý dạng cỏ (cỏ “Tobaco”), bên trong chứa chất ma tuý loại 5F-ADB-PINACA cho Nguyễn Lưu An (SN 2007, trú tại thôn Xạ Sơn, xã Quang Thành, thị xã Kinh Môn) với giá 100.000 đồng.

Sau khi bị phát hiện, Trần Văn Minh tự nguyện giao nộp thêm 22 gói ma tuý dạng cỏ có tổng khối lượng 22,229g đang cất giấu tại nhà riêng.

Qua đấu tranh, Minh khai nhận đã mua số ma túy trên của một đối tượng không quen biết với giá 900.000 đồng, mục đích bán lại kiếm lời.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.