Hải Dương: Khai thác cát trái phép, 6 người bị phạt hơn 2,2 tỷ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản vừa ký Quyết định 685/QĐ-XPHC xử phạt hành chính 6 trường hợp về hành vi vi phạm “khai thác cát lòng sông mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.



6 người bị xử phạt gồm: Nguyễn Văn Ninh (sinh năm 1974, trú tại phường Tân Thịnh, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình), Nguyễn Văn Tuyến (sinh năm 1979, trú tại phường Mỹ Độ, TP Bắc Giang, Bắc Giang), Nguyễn Văn Cảnh (sinh năm 1990), Nguyễn Văn Quân (sinh năm 1989), Nguyễn Văn Thiết (sinh năm 1987), Trần Đình Khánh (sinh năm 1995), cùng trú tại xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Số cát bị khai thác trái phép

Thông tin vụ việc, khoảng 10h15 ngày 27/02/2023, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ, Công an thành phố Chí Linh phối hợp Công an phường Đồng Lạc (TP Chí Linh) và Đội Cảnh sát giao thông đường thủy, Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương phát hiện tại khu vực sông Kinh Thầy thuộc khu dân cư Mạc Ngạn (phường Đồng Lạc, TP Chí Linh) có 1 tàu bê tông không số hiệu do Nguyễn Văn Cảnh (là chủ tàu) điều khiển và 01 tàu sắt biển hiệu NB-6896 do Nguyễn Văn Tuyến điều khiển đang sử dụng các thiết bị máy móc để khai thác cát từ dưới lòng sông lên 2 tàu trên.

Qua xác minh làm rõ, trên 2 tàu có tổng số 6 người đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép. Trong đó, Nguyễn Văn Ninh đã chỉ đạo 5 người còn lại thực hiện hành vi khai thác cát lòng sông mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tổng khối lượng cát khai thác trái phép là là 57,2 m3.

Qua xác minh, tàu NB - 6896 thuộc sở hữu của ông Nguyễn Văn Tuân (sinh năm 1977, trú tại phường Trần Phú, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) và đã hết hạn đăng kiểm.

Hai tàu khai thác cát trái phép.

Công an thành phố Chí Linh đã trình Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 người trên, mức phạt 175 triệu đồng/người; tịch thu 2 tàu và 57,2m3 cát đã khai thác.

Theo quyết định xử phạt, Công an TP Chí Linh tiến hành trả phương tiện tàu sắt NB-6898 cho chủ sở hữu là ông Nguyễn Văn Tuân.

Ngoài nộp phạt 175 triệu đồng về hành vi khai thác cát trái phép, Nguyễn Văn Ninh phải nộp 1 tỷ 161 triệu đồng - số tiền tương đương trị giá tàu sắt NB-6898 (tang vật vi phạm) vào nguồn ngân sách Nhà nước.

Ngoài mức phạt 175 triệu đồng, Nguyễn Văn Cảnh còn bị xử phạt vi phạm hành chính 3,5 triệu đồng về hành vi vi phạm “không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định”; Nguyễn Văn Tuyến bị xử phạt vi phạm hành chính 4,5 triệu đồng về hành vi vi phạm “không đăng kiểm lại phương tiện theo quy định”.

