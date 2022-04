Hải Dương: Dự án chợ Phú Yên vướng sai phạm…cơ quan nào chịu trách nhiệm?

Dự án chợ Phú Yên gần hoàn thiện vẫn nhiều vướng mắc



Dự án đầu tư xây dựng, sở hữu, kinh doanh chợ Phú Yên do Hợp tác xã Đầu tư, xây dựng, quản lý và khai thác chợ Hải An – Phú Yên làm nhà đầu tư được triển khai xây dựng tại phường Trần Phú (TP Hải Dương) đã cơ bản hoàn thành sau hơn 2 năm thi công. Tuy nhiên, đến nay, qua rà soát hồ sơ, các cơ quan chức năng phát hiện dự án vẫn còn nhiều vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư và đất đai vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Do vướng mắc trong xác định giá đất nên dự án chưa hợp đồng thuê đất, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa được bàn giao đất trên thực địa.

Dự án chợ Phú Yên cơ bản hoàn thành.

Những vướng mắc tại dự án đầu tư xây dựng, sở hữu, kinh doanh chợ Phú Yên mới đây được Sở Tư pháp Hải Dương sau khi rà soát hồ sơ chỉ ra nhiều hạn chế trong quá trình thực hiện Dự án.

Cụ thể, hồ sơ mà Sở Tư pháp được Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp không có danh mục đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt, không thể hiện dự án được công bố theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh Hải Dương lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khi chưa đủ các điều kiện quy định tại Thông tư số 03/2009/TT-BKH năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ, tài liệu không thể hiện việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá, đấu thầu, chỉ định thầu hoặc không phải đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án.

Trình tự, thủ tục chuyển nhượng, hợp đồng chuyển nhượng dự án cũng chưa được thể hiện trong hồ sơ, tài liệu. Nhà đầu tư dự án đã khởi công công trình khi chưa được bàn giao đất trên thực địa…

Đại diện Hợp tác xã Đầu tư, xây dựng, quản lý và khai thác chợ Hải An – Phú Yên cho biết, dự án đã cơ bản hoàn thành, các tiểu thương kinh doanh ở chợ cũ muốn về chợ mới nhưng hiện vẫn vướng mắc.

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, công trình chợ Phú Yên có tổng vốn đầu tư 290 tỷ đồng gồm tòa nhà chính 5 tầng với các ki-ốt, hạng mục phụ trợ đến thời điểm đầu tháng 4/2022 đã cơ bản hoàn thành. Một số tiểu thương đã dọn đến chợ để kinh doanh buôn bán.

Một số tiểu thương đã vào chợ kinh doanh.

Chủ đầu tư cùng các cơ quan nhà nước cùng chịu trách nhiệm

Thời gian qua, để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án chợ Phú Yên, UBND tỉnh Hải Dương đã có nhiều cuộc họp, chỉ đạo rà soát, tháo gỡ, nhưng đến nay các vướng mắc vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Ngày 7/9/2021 mới đây, Văn phòng Tỉnh ủy Hải Dương có công văn 438 gửi Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương. Theo nội dung công văn, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương có ý kiến chuyển Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương xem xét chỉ đạo các sở, ngành liên quan và Thành phố Hải Dương hỗ trợ, hướng dẫn Hợp tác xã Đầu tư, xây dựng, quản lý và khai thác chợ Hải An – Phú Yên tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình trình triển khai thực hiện dự án chợ Phú Yên.

Ngày 13/9/2021, UBND tỉnh Hải Dương có công văn 3352 nêu rõ, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương có liên quan xem xét, nghiên cứu đề nghị của Hợp tác xã đầu tư, xây dựng, quản lý và khai thác chợ Hải An - Phú Yên. Đồng thời, hướng dẫn Hợp tác xã Hải An - Phú Yên bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tổ chức thẩm định và tham mưu cho UBND tỉnh quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hợp tác xã Hải An - Phú Yên theo quy định của pháp luật.

Tham gia ý kiến giải quyết vướng mắc liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng, quản lý và kinh doanh chợ Phú Yên, mới đây, ông Nguyễn Trác Trung – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký văn bản 467 gửi UBND tỉnh Hải Dương.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương cho biết, ngày 26/8/2021, Sở đã có Văn bản số 1620 về việc rà soát hồ sơ, thủ tục thuê đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng, quản lý và kinh doanh chợ Phú Yên, thành phố Hải Dương gửi Sở Tư pháp.

Kết quả rà soát của Sở Tư pháp đã xác định Dự án đầu tư xây dựng, sở hữu, kinh doanh chợ Phú Yên chưa có hồ sơ về việc lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu hoặc chỉ định thầu.

Báo cáo của chủ đầu tư, đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành về xây dựng nhưng do vướng mắc trong xác định giá đất nên dự án chưa hợp đồng thuê đất, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa được bàn giao đất trên thực địa.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương cho rằng, những tồn tại nêu trên có trách nhiệm của chủ đầu tư và một phần trách nhiệm của các cơ quan nhà nước liên quan.

Từ đó, Sở tham mưu, do vụ việc đã kéo dài, phức tạp, liên quan trách nhiệm của nhiều cấp, nhiều cơ quan; thực tế chủ đầu tư đã đầu tư lượng kinh phí lớn thi công công trình góp phần làm đẹp hơn đô thị thành phố Hải Dương, tạo mặt bằng thuận lợi cho các tiểu thương hoạt động kinh doanh nên đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải pháp xử lý vi phạm, tháo gỡ vướng mắc trên cơ sở có lý có tình, bảo đảm ổn định và phát triển địa phương.

“Trường hợp cần thiết thì chỉ đạo Thanh tra tỉnh thanh tra toàn diện dự án để làm căn cứ kết luận, tháo gỡ, xử lý tổng thể vi phạm (trong đó có vi phạm về đất đai)”, Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương đề xuất.

Dự án đầu tư xây dựng chợ Phú Yên được UBND tỉnh Hải Dương cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào tháng 4/2015 theo hình thức giao nhà đầu tư thực hiện dự án, không thông qua đấu giá, đấu thầu. HTX Đầu tư xây dựng quản lý và khai thác chợ Hải An (gọi tắt là HTX Hải An) ở tỉnh Bắc Giang là đơn vị thực hiện. Dự án sử dụng 5240 m2 đất, xây dựng chợ tiêu chuẩn hạng I, đáp ứng nhu cầu kinh doanh thường xuyên cho khoảng 600 hộ. Chợ có 3 khu chức năng chính gồm khu ki ốt kinh doanh các ngành hàng bách hóa và dịch vụ tổng hợp, khu nhà chợ truyền thống và khu kinh doanh ngoài trời. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 277 tỷ đồng, thời gian hoạt động 50 năm. Tháng 4/2017, Hội đồng thành viên HTX Hải An đã họp và quyết định thành lập HTX Đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác chợ Hải An-Phú Yên (gọi tắt là HTX Hải An-Phú Yên) tại Hải Dương để tiếp tục thực hiện dự án chợ Phú Yên. HTX Hải An đã đề nghị chấm dứt việc triển khai thực hiện dự án chợ Phú Yên để tạo điều kiện thuận lợi cho HTX Hải An-Phú Yên có cơ sở tiếp tục triển khai dự án. Sau khi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương tham mưu, tháng 9/2017, UBND tỉnh Hải Dương có quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án của HTX Hải An, đồng thời chấp thuận chủ trương cho HTX Hải An-Phú Yên thực hiện dự án.



Tháng 3/2019, UBND tỉnh Hải Dương có quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho HTX Hải An-Phú Yên thuê. Công trình được Sở Xây dựng Hải Dương cấp phép xây dựng vào tháng 9/2019 và chủ đầu tư đã khởi công dự án sau đó. Đến nay dự án cơ bản hoàn thành.

