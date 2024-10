Hải Dương: Dự án Biel Crystal từng bị xử phạt giờ ra sao?

Công ty TNHH sản xuất công nghệ Biel Crystal đang triển khai thi công xây dựng hạng mục công trình nhà xưởng tại Lô CN04 và CN 07, Khu Công nghiệp An Phát 1, Km72, Quốc lộ 37 (xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương).



Dự án của Công ty TNHH sản xuất công nghệ Biel Crystal Việt Nam được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ tháng 10/2023. Đây là một trong những dự án đầu tư nước ngoài có vốn đầu tư lớn, lên đến 6100 tỷ đồng, trên diện tích lên đến 20,2 ha đất sử dụng tại Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát 1.

Dự án của Công ty TNHH sản xuất công nghệ Biel Crystal Việt Nam đang được triển khai thi công.

Mục tiêu của dự án là mỗi năm sản xuất gần 121 triệu sản phẩm từ thuỷ tinh, hơn 121 triệu thiết bị và dụng cụ quang học, 154 triệu sản phẩm từ plastics; phân loại, kiểm tra gần 123 triệu sản phẩm mặt kính. Nếu dự án hoạt động hết công suất dự kiến sẽ sử dụng khoảng 15.000 lao động, gồm 400 lao động nước ngoài, còn lại là người địa phương.

Khi đó, chủ đầu tư cho biết sau khi nhận được giấy chứng nhận đầu tư, đơn vị đã khẩn trương triển khai, xây dựng, hoàn thiện các hạng mục, công trình mua sắm thiết bị, máy móc để đưa dự án vào hoạt động trong quý II năm 2025.

Tuy nhiên, ngày 2/4/2024, UBND huyện Nam Sách (Hải Dương) đã có quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH sản xuất công nghệ Biel Crystal có địa chỉ tại Lô CN04, CN 07, Khu Công nghiệp An Phát 1, Km72, Quốc lộ 37, xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Theo đó, Công ty TNHH sản xuất công nghệ Biel Crystal bị UBND huyện Nam Sách xử phạt số tiền 130.000.000 đồng do đã vi phạm hành chính khi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng.

Theo Quyết định, thời điểm kiểm tra ngày 1/4/2024, tại địa điểm thực hiện dự án của Công ty TNHH sản xuất công nghệ Biel Crystal thuộc Khu Công nghiệp An Phát 1 - xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, Công ty TNHH sản xuất công nghệ Biel Crystal đã tổ chức thi công xây dựng hạng mục công trình nhà xưởng theo Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 được Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 37/QĐ-KCN, ngày 07/3/2024 (có ký hiệu số 1 trên bản vẽ quy hoạch chi tiết xây dựng) không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

Ngoài bị phạt tiền, Công ty TNHH sản xuất công nghệ Biel Crystal phải thực hiện các biện pháp khắc phục theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 81 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Các công nhân đang lắp đặt hệ thống điện trong nhà xưởng.

Sau khi bị UBND huyện Nam Sách xử phạt, ngày 23/5/2024, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hải Dương đã cấp giấy phép xây dựng số 09 cho Công ty TNHH sản xuất công nghệ Biel Crystal có địa chỉ tại Lô CN04, CN 07, Khu Công nghiệp An Phát 1, Km72, Quốc lộ 37, xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Theo nội dung giấy phép, Công ty TNHH sản xuất công nghệ Biel Crystal được phép xây dựng các hạng mục gồm: Nhà xưởng; trạm xử lý nước thải (phần xây dựng); trạm bơm, bể nước ngầm. Vị trí xây dựng tại Lô CN04 và CN 07, Khu Công nghiệp An Phát 1, diện tích lô đất 202.057m2. Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng theo Quy hoạch chi tiết xây dựng và Quy hoạch chi tiết KCN An Phát 1 điều chỉnh được phê duyệt. Loại cấp công trình: Công nghiệp, diện tích xây dựng 75.402m2, tổng diện tích sàn xây dựng 377.886,5m2, chiều cao công trình 44,9m, số tầng gồm 5 tầng và một tum. Mật độ xây dựng tổng thể 53,29%, hệ số sử dụng đất >0,3, mật độ cây xanh, thảm cỏ lớn hơn hoặc bằng 20% diện tích lô đất.

Những điều lưu ý về nguồn điện, nguồn nước, đường nước thải, yêu cầu xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, theo Quy hoạch chi tiết KCN An Phát 1 điều chỉnh được phê duyệt, hồ sơ bảo vệ môi trường dự án được phê duyệt; Chủ đầu tư phải có phương án phòng chống cháy nổ cho công trình theo quy định của Luật Phòng cháy chữa cháy Việt Nam. Giấy tờ về đất đai gồm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DO 042180 và DO 042176 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hải Dương cấp ngày 15/12/2023.

Giấy phép xây dựng cũng yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện các nội dung phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề; Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và giấy phép xây dựng; Xuất trình giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

Ghi nhận của PV, những ngày đầu tháng 10, tại vị trí thực hiện dự án, Công ty TNHH sản xuất công nghệ Biel Crystal và các nhà thầu đang triển khai, xây dựng các hạng mục, công trình như nhà xưởng, lắp đặt thiết bị, máy móc, trong đó có hệ thống điện trong nhà… Nhiều công nhân tấp nập lao động, trong số đó có những lao động là người nước ngoài.

Hải Dương khẳng định luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp FDI. Tuy nhiên, với việc Công ty TNHH sản xuất công nghệ Biel Crystal từng bị xử phạt do thi công xây dựng hạng mục công trình nhà xưởng không có giấy phép xây dựng, dư luận cho rằng, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương, UBND huyện Nam Sách, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát 1 và các cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ quá trình thi công các hạng mục công trình thuộc dự án để đảm bảo dự án được triển khai tuân thủ các quy định của pháp luật.

Được biết, Công ty TNHH sản xuất công nghệ Biel Crystal được Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp, đăng ký lần đầu ngày 12/10/2023. Giấy chứng nhận đầu tư mã số dự án 7654614138 do Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương cấp, chứng nhận lần đầu ngày 9/10/2023, chứng nhận điều chỉnh lần thứ nhất ngày 12/3/2024. Người đại diện theo pháp luật: LAM WAI YING; quốc tịch Canada.

