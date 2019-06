Hải Dương: Đột kích 2 quán karaoke, 'tóm gọn' 135 đối tượng liên quan ma túy

Qua kiểm tra, nhiều đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng Công an đã thu giữ tại các phòng New 555, New 666, New 999 số vật chứng nghi là ma túy tổng hợp gồm 14 viên nén và 1 nửa viên nén màu hồng; 4 viên nén và 2 nửa viên nén màu xanh; 1 viên nén màu da cam; 6 túi nilon màu trắng, bên trong đều chứa các tinh thể màu trắng. Qua test nhanh chất ma túy phát hiện 51/64 đối tượng dương tính với các chất ma túy.

Trước đó, chiều ngày 17/6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, khoảng 1h30 ngày 17/6/2019, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an huyện Kim Thành kiểm tra hành chính tại quán Karaoke New (địa chỉ tại Phí Gia, Đồng Gia, Kim Thành, Hải Dương) phát hiện 6 phòng hát Karaoke đang hoạt động, gồm các Phòng New 111, New 222, New 333, New 555, New 666, New 999, tổng số 64 đối tượng, trong đó có 01 nhân viên quản lý (Bùi Hữu Thật, SN: 1978, trú tại Đồng Xá Nam, Đồng Gia, Kim Thành), 10 nhân viên phục vụ.







Kiểm tra, bắt giữ các đối tượng sử dụng ma túy tại quán Karaoke New (Đồng Gia, Kim Thành). Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương.

Trước đó, 1 giờ đồng hồ, vào khoảng 00h30 ngày 17/6/2019, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Thanh Hà phát hiện bắt quả tang nhóm các đối tượng có hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy tại quán Karaoke Shapphire tại thị trấn Thanh Hà (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Lực lượng công an đã bắt quả tang tại phòng 605, đối tượng Lê Hoàng Vinh sinh năm 2004 ở Vĩnh Trung, Vị Thủy, Hậu Giang có hành vi bán trái phép chất ma túy cho đối tượng Trương Hồng Vỹ, sinh năm 1996 ở Phú Điền, Nam Sách, Hải Dương và 6 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, bắt quả tang tại phòng 401, đối tượng Đỗ Thanh Hải sinh năm 1994 ở Đại Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng 12 đối tượng khác.

Kiểm tra tại các Phòng 602, 502, 504, 404 phát hiện 36 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Thu giữ vật chứng nghi là ma túy gồm: 11 túi nilon màu trắng, bên trong chứa tinh thể màu trắng (Ke); 4,5 viên nén và các công cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra tiến hành khám xét thu giữ 3 ổ cứng máy tính, 2 màn hình máy tính, trên 70 triệu đồng tiền mặt và một số đồ vật khác có liên quan. Qua test nhanh chất ma túy phát hiện 52/71 đối tượng dương tính với các chất ma túy. Bước đầu tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm của bản thân.

Cả hai vụ việc trên, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang chỉ đạo tập trung điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.