Hải Dương: Đang xác minh vợ tố chồng chích điện, dìm xuống ao

Cơ quan Công an TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương đang thu thập hồ sơ, xác minh vụ việc người phụ nữ ở phường Việt Hòa “tố” bị chồng bạo hành, đánh đập phải nhập viện để điều trị.

Bà Lê Thị Hoàn (44 tuổi, trú tại khu 7, phường Việt Hoà, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) vừa có đơn cầu cứu gửi đến Công an TP Hải Dương và các cơ quan báo chí về việc bị về việc bị chồng N.V.Q. (54 tuổi) bạo hành, chích điện, dìm xuống ao nước, đánh vào đầu dẫn đến trọng thương.



Đơn bà Hoàn nêu, vào 1h đêm ngày 4/8, trong khi đang nằm ngủ, chồng bà đã dùng dây điện (có điện) chích vào chân 2 lần khiến bà gục xuống đất. Không dừng lại ở đó, ông Q. tiếp tục túm tóc bà Hoàn dìm xuống ao nước và dùng gạch, đá đập vào mặt, vào đầu của bà Hoàn. Sau đó, bà hoàn vùng chạy sang nhà hàng xóm để kêu cứu và được đưa tới bệnh viện để điều trị các vết thương.

Bà Lê Thị Hoàn sau khi xảy ra sự việc.

Trao đổi với PV, bà Hoàn cho biết, chồng bà nhỏ người hơn, nếu không dí điện làm bà choáng sẽ không thể đánh bà.

“Khi bị chồng dìm xuống ao, tôi tỉnh lại và cố sức hất ông ấy rồi bò lên bờ. Ông Q. không nương tay, tiếp tục dùng gạch đánh vào đầu, vào mặt tôi. Khi chạy thoát, tôi đã đã đập cửa kêu cứu nhà hàng xóm”, bà Hoàn kể lại và cho biết, sau đó được ông Lương Văn Định lấy xe chở tôi về nhà ngoại, hỗ trợ đưa lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương để cấp cứu và báo công an khu vực”, bà Hoàn kể.

Chiều 15/8, trao đổi với báo chí, ông Hồ Xuân Bình, Chủ tịch UBND phường Việt Hoà, TP Hải Dương đã xác nhận nội dung vụ việc trên.

Theo đó, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Việc Hoà đã cử cán bộ xuống hiện trường và đưa người bị hại đi cấp cứu. Số cán bộ khác đã cùng người dân địa phương đi tìm ông Q. và phát hiện ông này nằm cạnh bờ ao gần khu trang trại của gia đình. Công an phường Việt Hoà sau đó đã lập biên bản và chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an TP Hải Dương để thụ lý, xác minh, giải quyết theo thẩm quyền.

Theo Chủ tịch UBND phường Việt Hoà, thời điểm xảy ra vụ việc, bà Hoàn được xác định chấn thương vùng đầu và mặt có nhiều vết máu; hai chân có nhiều điểm bị xước xát. Sau khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, bà Hoàn đã trở về nhà ngoại cách nay 3 ngày, sức khoẻ đã dần ổn định.

Ngày 6/8 vừa qua, bà Hoàn đã có đơn tố cáo hành vi bạo lực của chồng với cơ quan công an.

Ông Vũ Đức Hiệp, Trưởng Công an phường Việt Hoà, TP Hải Dương xác nhận, có sự việc vợ chồng xô xát, dẫn tới thương tích như đơn tố cáo và cho biết, vợ chồng bà Hoàn đánh nhau nhiều lần.

“Khi nhận được tin, Công an phường đã lập tức có mặt để nắm tình hình. Bà Hoàn bị thương ở mặt và được đưa đi bệnh viện. Ông Q. cũng bị thương gần giống như vậy (do trời tối nên chưa nhìn được chính xác) và được đưa lên Bệnh viện Quân y 7. Khi xảy ra sự việc, Bí thư Đảng uỷ phường Việt Hoà đã lao đi ngay trong đêm, gọi hết họ hàng, nhiều người ra để đi tìm ông chồng, hỗ trợ giải quyết việc. Công an cũng đã tới gặp bà vợ, ra hiện trường để nắm bắt sự việc kịp thời”, ông Hiệp nói.

Vết thương vùng mặt của bà Hoàn được bệnh viện xác nhận do bị đánh.

Trưởng Công an phường Việt Hoà cho biết, vụ việc đã được chuyển hồ sơ lên Công an TP Hải Dương để xác minh làm rõ theo quy định của luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Xót xa lời kể của bé trai 15 tuổi khi bị bà chủ quán bánh xèo bạo hành: