Hải Dương: Công ty Gas Hồng Phát sang chiết gas trái phép số lượng lớn

Ngày 30/5, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an huyện Gia Lộc mới đây đã đột kích, kiểm tra Công ty Cổ phần Thương mại vận tải Gas Hồng Phát (thôn Quang Tiền, xã Đồng Quang, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) do ông Phạm Văn Hoán (SN 1983) làm Giám đốc Công ty.



Thời điểm kiểm tra phát hiện lãnh đạo công ty cùng một sô công nhân đang có hành vi sang chiết gas trái phép từ bình gas công nghiệp loại 45kg hãng Vinashine sang các bình loại 12kg có in Logo của các hãng gas Petro, Venus.

Công an huyện Gia Lộc đã lập biên bản vụ việc, quản lý hơn 500 niêm màng co các loại, hơn 900 tem chống hàng giả các loại, 4 bình gas loại 45kg, cùng một số dụng cụ, phương tiện, sổ sách liên quan đến hoạt động của Công ty.

Theo khai nhận bước đầu của các trường hợp liên quan, mỗi một bình (loại 45kg) sau khi được sang chiết bán ra thị trường, công ty này thu lợi được khoảng từ 70 đến 100 nghìn đồng/bình so với bình gas chính hãng. Mỗi ngày công ty thu lợi được khoảng từ 4 đến 4,5 triệu đồng.

Công an huyện Gia Lộc cho biết, do thấy giá cả mặt hàng gas trong thời gian gần đây có dấu hiệu tăng giá, bên cạnh đó nhu cầu tiêu thụ gas trên thị trường cũng tăng nhanh, nên từ đấu tháng 4/2022, lãnh đạo Công ty Cổ phần Thương mại vận tải Gas Hồng Phát đã chỉ đạo một số công nhân đi nhập bình gas loại 45kg từ một công ty đóng trên địa bàn huyện Cẩm Giàng có giá trị đầu vào thấp hơn sau đó về sang chiết sang các bình loại 12kg có vỏ ngoài là Petro, Venus.

Sau khi sang chiết xong sẽ gắn niêm màng co và dán tem chống hàng giả của Petro, Venus. Khi hoàn thiện xong, lãnh đạo công ty liên hệ với các đại lý bán lẻ ở các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình rồi giao cho nhân viên Công ty đi giao hàng, nhận tiền thanh toán (…và giá tiền thanh toán được tính như giá của bình gas của các hãng Petro, Venus đã được đăng ký thương hiệu kinh doanh).

Hiện, Công an huyện Gia Lộc đã tiến hành thu giữ 299 bình gas loại 12 kg có vỏ ngoài ghi của các hãng Petro, Venus là các bình gas của Công ty bán ra cho các đại lý ở các địa bàn tỉnh Hải Dương, tỉnh Ninh Bình và Hưng Yên.

Đồng thời, đang tiếp tục phối hợp với các sở ngành và các đơn vị, doanh nghiệp liên quan tiến hành điều tra, xác minh làm rõ vụ việc để xử lý các trường hợp có liên quan.

