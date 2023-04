Hải Dương: Công ty CP KCN kỹ thuật cao An Phát bị xử phạt 975 triệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa ký quyết định xử phạt 975 triệu đồng đối với Công ty cổ phần khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát do ông Phạm Văn Tuấn làm Tổng giám đốc (địa chỉ Khu công nghiệp cao An Phát, phường Việt Hoà, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Khu công nghiệp cao An Phát

Công ty cổ phần khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát bị xử phạt do đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Tổ chức thi công cải tạo kết cấu, công năng bên trong nhà xưởng A5 có kích thước 138,8m x 49,1m (tại thửa đất số 58, tờ bản đồ số 86) thuộc Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng và nhà xưởng trong Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình.

Hành vi tái phạm do UBND thành phố Hải Dương đã có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng số 4990/QĐ-XPHC ngày 12/9/2022).

Quy định điểm c, khoản 13, điều 16 của Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, UBND tỉnh Hải Dương quyết định xử phạt với số tiền 975.000.000 đồng.

Ngoài ra, Công ty cổ phần khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát phải dừng thi công xây dựng công trình. Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty cổ phần khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Hết thời hạn này Công ty cổ phần khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát không xuất trình người có thẩm quyền xử phạt giấy phép xây dựng thì bị áp dụng biện pháp buộc phá dỡ công trình vi phạm theo quy định.

Sau khi được cấp giấy phép xây dựng, tổ chức vi phạm phải tháo dỡ công trình, phần xây dựng không phù hợp với giấy phép được cấp thì mới được tiếp tục thi công xây dựng.

