Hải Dương: Cháy lớn tại Công ty Hồng Ngọc và Liên Hưng Phát

Vụ cháy lớn tại Công ty TNHH Hồng Ngọc và Liên Hưng Phát (thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, Hải Dương) xảy ra khoảng 16h ngày 4/4.

Thời điểm trên, đám cháy bùng lên tại kho, xưởng sản xuất của Công ty sau đó lan rộng.

Vụ cháy lớn xảy ra tại Công ty Hồng Ngọc và Liên Hưng Phát.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Phòng cháy chữa cháy Công an huyện Nam Sách cùng với lực lượng phòng cháy chữa cháy cụm công nghiệp An Đồng đã có mặt để tham gia chữa cháy. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Hải Dương đã điều nhiều xe và cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường để dập tắt đám cháy.

Lực lượng cứu hỏa khẩn trương dập lửa.

Tuy nhiên do diện tích cháy lớn kết hợp với thời tiết có gió to nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Một khó khăn nữa do công ty nằm giáp quốc lộ 37 gần với khu dân cư, nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến khiến lực lượng chức năng vừa khống chế vụ cháy vừa phải điều tiết giao thông.

Tại hiện trường, đám cháy đã bùng phát và lan rộng trên diện tích lên đến vài nghìn m2 .

Một số công nhân cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy, nhiều công nhân của Công ty vẫn đang làm việc trong xưởng và nhanh chóng được sơ tán ra ngoài.

Công ty TNHH Hồng Ngọc và Liên Hưng Phát chuyên thu gom rác, nhất là rác thải công nghiệp. Đây là lần thứ hai xảy ra cháy lớn tại công ty này. Trước đó, vào năm 2015, công ty này cũng đã từng xảy ra một vụ cháy lớn.

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập tắt vụ cháy.