Hải Dương: Bị khởi tố vì đổ hơn 350 tấn rác thải gây ô nhiễm

Ngày 31/7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Quốc Cường (sinh năm 1991, ở xã Vĩnh Hưng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) về tội Gây ô nhiễm môi trường , quy định tại khoản 2 Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Đặng Quốc Cường bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú sau khi bị khởi tố.

Đối tượng Cường (mặc áo đen, quần đùi)

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 4/2022 đến tháng 6/2022, Cường đã có hành vi đổ trái phép ra môi trường chất thải rắn thông thường với tổng khối lượng 353,060 tấn tại thôn Vĩnh Lại, xã Vĩnh Hưng, huyện Bình Giang.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ…

