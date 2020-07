Hải Dương: Bến bãi không phép ngang nhiên hoạt động, xe tải vô tư băng qua đê

Nói về việc một số người dân phản ánh, một trong hai bến bãi trên có liên quan đến một cán bộ Công an TP Hải Dương, ông Vũ Văn Bắc, Chủ tịch UBND xã An Thượng cho biết, trước một trong hai bến bãi trên là do ông Nguyễn Văn Tập, giờ là cán bộ công an TP Hải Dương làm một thời gian. Thời gian trước ông Tập đi làm kinh tế nhưng hiện không làm nữa. Tuy nhiên, theo đại diện Hạt Quản lý đê điều Hải Dương, một bến bãi do anh Vũ Đức Trung đứng tên nhưng đi lại rất khó khăn. Có thể, ông Tập kết hợp làm chung rồi dìu dắt.