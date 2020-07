Vụ bán khỏa thân để trẻ chạm vùng nhạy cảm: Công an truy người tung clip

(Kiến Thức) - Công an quận Hồng Bàng phát hiện trên mạng xã hội chia sẻ nhiều hình ảnh, video cắt chụp từ camera quay trong phòng ngủ có 1 phụ nữ, 1 bé gái, 2 bé trai có những hành động nhạy cảm và hiện đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tin về hàng loạt clip người phụ nữ bán khỏa thân để trẻ đụng chạm vùng nhạy cảm, lan truyền trên mạng xã hội, ngày 24/7, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Hồng Bàng và các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.



Qua công tác nắm tình hình, Công an quận Hồng Bàng phát hiện trên mạng xã hội chia sẻ nhiều hình ảnh, video cắt chụp từ camera quay trong phòng ngủ có 1 phụ nữ, 1 bé gái và 2 bé trai có những hành động nhạy cảm.

Công an quận Hồng Bàng tiến hành xác minh, xác định người phụ nữ và 3 cháu bé hiện đang sinh sống tại một căn hộ khu Venice 19 (Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng).

Theo tìm hiểu, cơ quan công an đã làm việc với người phụ nữ này. Đồng thời xác định camera tại nhà người phụ nữ bị hacker xâm nhập rồi phát tán các clip. Hiện, cơ quan công an đang truy tìm kẻ phát tán clip bán khỏa thân để trẻ chạm vùng nhạy cảm để xử lý.

Trước đó, hàng loạt clip người phụ nữ bán khỏa thân , để trẻ đụng chạm vùng nhạy cảm hiện lan truyền trên mạng thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến bức xúc với hành vi đột nhập vào hệ thống camera và đánh cắp clip, hình ảnh sau đó phát tán lên mạng xã hội, đồng thời không đồng tình với hành vi nhạy cảm của người phụ nữ đối với các cháu bé.

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, hành vi truy cập trái phép vào phương tiện điện tử của người khác để đánh cắp thông tin là hành vi vi phạm pháp luật và hoàn toàn có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác theo quy định tại Điều 289 Bộ luật hình sự năm 2015. Ngoài ra, hành vi đưa truyền dữ liệu trái phép trên mạng internet cũng là hành vi vi phạm pháp luật.

Luật sư Cường cho rằng, đây là hành vi hết sức nghiêm trọng, xâm phạm đến an ninh mạng, an toàn thông tin và gây hoang mang trong dư luận. Hành vi này có thể phát sinh nhiều hệ lụy, tiêu cực xấu cho xã hội và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, của cá nhân công dân. Do đó, Cơ quan điều tra cần vào cuộc xác minh làm rõ hành vi của người phát tán những clip này để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.

Theo luật sư Cường, trong một số clip cho thấy người phụ nữ này còn có “hành vi quan hệ tình dục khác” với người dưới 16 tuổi. Bởi vậy nếu hình ảnh clip là chân thực, không bị cắt ghép, chỉnh sửa có thể truy cứu trách nhiệm hình sự người phụ nữ này về tội Quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Trường hợp nạn nhân chưa đủ 13 tuổi thì sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Xử lý về tội danh nào thì cơ quan điều tra sẽ xác minh làm rõ hành vi, làm rõ hậu quả để có căn cứ xử lý phù hợp với quy định pháp luật.

Luật sư Cường cho rằng đối với người phụ nữ trong clip đã có những hành vi khiêu dâm, dâm ô đối với trẻ em (người dưới 16 tuổi). Do đó, hành vi cũng có dấu hiệu tội phạm, kể cả trường hợp đứa trẻ là con của người phụ nữ này. Hành vi này không chỉ vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội, thể hiện lối sống bệnh hoạn, lệch lạc mà còn là hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến sự phát triển và hình thành nhân cách của trẻ em, có thể tạo ra những đứa trẻ lệch lạc, bệnh hoạn và tiềm ẩn những hiểm họa cho xã hội.

Theo quy định của công ước về Quyền trẻ em, Luật trẻ em và các văn bản pháp luật có liên quan thì trẻ em được tôn trọng, được bảo vệ, chăm sóc. Nghiêm cấm mọi hành vi bóc lột, xâm hại tình dục trẻ em. Hành vi đụng chạm, sờ mó vào bộ phận sinh dục của trẻ em hoặc để trẻ em sờ mó đụng chạm vào bộ phận sinh dục của mình là hành vi vi phạm pháp luật.

Được biết, Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã nắm thông tin vụ việc và đang phối hợp cơ quan chức năng để xác minh loạt clip.

