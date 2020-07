Ngày 24/7, Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, đang tạm giữ đối tượng Lý Văn Nhớ (35 tuổi, ngụ thị trấn An Châu huyện Châu Thành), điều tra về hành vi hiếp dâm người phụ nữ ăn xin câm điếc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 17/7, sau khi nhậu xong, Nhớ nảy sinh ý định quan hệ tình dục với người phụ nữ ăn xin khoảng 50 tuổi bị câm, điếc. Nhớ từng gặp vài lần trước đó.

Nhớ đi lại căn chòi nơi người phụ nữ ở trong khu dân cư huyện Châu Thành. Khi bước vào trong, Nhớ thấy người phụ nữ đang nằm ngủ trong mùng nên lại gần định hiếp dâm.

Nhớ tại trụ sở cảnh sát.

Người phụ nữ phát hiện và chống trả quyết liệt. Nhớ dùng tay đánh vào mặt và ngực nạn nhân. Người phụ nữ bỏ chạy ra ngoài, Nhớ tiếp tục đuổi theo. Khi nhìn thấy có người dân gần đó, Nhớ bỏ chạy.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, Công an huyện Châu Thành đã xác định và mời Nhớ về trụ sở làm việc. Nhớ đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện vụ người phụ nữ ăn xin bị câm điếc bị hiếp dâm đang được điều tra, làm rõ.

