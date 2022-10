Hải Dương: Bắt nghi phạm chém CSGT do không xin được bỏ qua vi phạm

Ngày 18/10, Công an thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đăng Thắng (SN 1981, trú tại khu 2, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Nguyễn Đăng Thắng tại cơ quan công an.

Quá trình điều tra xác định, khoảng 8h50 ngày 11/10, con trai của Nguyễn Đăng Thắng là Nguyễn Trung Anh (SN 2004, nhà ở phường Tân Bình, TP Hải Dương) điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, không giấy phép lái xe, không đăng ký xe nên bị Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Hải Dương yêu cầu đưa xe vào chốt để lập biên bản xử lý vi phạm.

Nguyễn Trung Anh gọi điện thoại cho người nhà nhờ mang giấy tờ xe đến làm việc với cơ quan chức năng. Khoảng 30 phút sau, Nguyễn Đăng Thắng đi xe máy đến điểm xử lý vi phạm xin không lập biên bản xử lý, sau đó tự ý ra dắt xe của con trai định đi về.

Tang vật vụ án

Khi bị lực lượng chức năng ngăn cản, yêu cầu quay lại lập biên bản, Thắng chạy ra mở yên chiếc xe máy mình vừa đi đến lấy ra một con dao nhọn bằng kim loại dài khoảng 45cm chém liên tiếp vào đại úy Nguyễn Đình Lợi - Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an TP Hải Dương đang thực hiện nhiệm vụ làm cán bộ này bị thương nhẹ. Sau đó hai bố con Thắng điều khiển 2 chiếc xe máy nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Suốt quá trình bị tạm giữ tại cơ quan Công an, đối tượng Thắng luôn có hành vi, lời nói xúc phạm lực lượng chức năng.

Vụ việc đang được Công an thành phố Hải Dương tiếp tục điều tra làm rõ.

