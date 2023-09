Hải Dương: Bắt hai đối tượng nhiều tiền án mua bán, tàng trữ ma túy “khủng”

Ngày 20/9, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với Trần Thế Thuấn (SN 1982, trú tại thôn An Đông, xã An Bình, huyện Nam Sách) và Nguyễn Văn Cường (SN 1982, trú tại thôn Nhân Lư, xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà, Hải Dương).

Hai đối tượng Cường, Thuấn khi bị bắt.

Hai đối tượng Thuấn và Cường bị điều tra hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Hai đối tượng này đều là những đầu mối cung cấp ma túy lớn liên huyện, liên tỉnh, đặc biệt là trên địa bàn các huyện Nam Sách, Thanh Hà và thành phố Hải Dương.

Theo hồ sơ, Trần Thế Thuấn là đối tượng có 6 tiền án, trong đó 1 tiền án về tội Cướp tài sản, 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và 2 tiền án về tội Mua bán, Tàng trữ trái phép chất ma túy, mới ra tù tháng 3/2023. Nguyễn Văn Cường cũng có 5 tiền án về các tội Cướp tài sản, Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy, ra tù tháng 4/2022.

Khoảng 17h ngày 5/8/2023, tại khu vực trước cửa cây xăng Việt Hồng, thuộc xã Việt Hồng (huyện Thanh Hà, Hải Dương), Tổ công tác của phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hải Dương bắt quả tang đối tượng Trần Thế Thuấn đang có hành vi tàng trữ trái phép 12,014g ma túy tổng hợp.

Qua công tác điều tra làm rõ, nguồn gốc số ma túy trên là của Nguyễn Văn Cường bán cho Thuấn với giá 3.000.000 đồng.

Ngay sau đó, lực lượng Công an đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Cường. Nguyễn Văn Cường đã tự giao nộp cho cơ quan Công an 1.090 viên ma túy tổng hợp, trọng lượng 424,592g MDMA và 76,24g ma túy tổng hợp loại Ketamine và Methamphetamine.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.