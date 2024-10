Bắt đối tượng có 8 tiền án, trộm cắp tài sản tại bệnh viện

Ngày 25/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Ba Vì đã bắt giữ Phùng Việt Hải (SN 1984, trú tại xã Thọ Sơn, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Phùng Việt Hải.

Trước đó, khoảng 16h ngày 17/10/2024, Công an huyện Ba Vì tiếp nhận tin báo, tại Khoa Điều trị Đông y, Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì, có hai bệnh nhân bị mất trộm điện thoại (1 chiếc điện thoại di động Vsmart và 1 điện thoại Samsung A14). Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Ba Vì đã phối hợp với Công an xã Đồng Thái, nhanh chóng tiến hành điều tra sự việc.

Quá trình xác minh, Công an huyện Ba Vì xác định đối tượng nghi vấn là Phùng Việt Hải. Phát hiện đối tượng có ý định bỏ trốn khỏi địa phương nên Công an huyện Ba Vì đã triển khai lực lượng bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hải không thành khẩn khai báo. Tuy nhiên, trước các tài liệu, chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được, Hải đã phải thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì. Theo hồ sơ, đối tượng từng có 8 tiền án liên quan đến các tội danh cướp tài sản và trộm cắp tài sản, mới ra tù tháng 5/2024.