Hải Dương: Bắt cặp đôi từng có nhiều tiền án về ma túy

Ngày 17/5, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hải Dương phối hợp với Công an phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương vừa phát hiện, bắt giữ Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1972, ở 24/33 Bắc Sơn, phường Quang Trung) và Nguyễn Minh Nghĩa (sinh năm 1963, ở 14A Tuệ Tĩnh, phường Nguyễn Trãi) cùng TP Hải Dương vào ngày 16/5 để điều tra hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Nghĩa và Liên là cặp đôi ở TP Hải Dương từng có nhiều tiền án, tiền sự.

Hai đối tượng ở thời điểm bị bắt giữ.

Khoảng 10h45 ngày 17/5, tại nhà số 14A Tuệ Tĩnh, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thị Liên có hành vi bán trái phép 1 túi ma túy đá với giá 500 nghìn đồng cho một đối tượng nữ.

Quá trình bắt giữ lực lượng chức năng thu giữ thêm 05 túi nilon màu trắng bên trong các túi đều chứa chất tinh thể dạng cục màu trắng, Liên khai nhận đó là ma túy đá được Liên cất giấu để bán kiếm lời.

Cũng thời điểm trên, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Minh Nghĩa khi Nghĩa đang có hành vi cât giấu 1 túi nilon màu trắng bên trong chứa chất bột dạng cục màu trắng. Nghĩa khai nhận đó là heroin được Liên cho để sử dụng.

Được biết, cặp đôi này sống chung với nhau như vợ chồng tại nhà ở của Nghĩa. Đối tượng Liên từng có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, mới ra tù tháng 8/2020; đối tượng Nghĩa từng có 6 tiền án về các tội trộm cắp, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng và 2 tiền án về ma túy.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.