Chân dung “trùm” ma tuý Oanh Hà, chị gái Dung Hà vừa bị bắt

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa phối hợp các đơn vị bắt giữ Vũ Hoàng Oanh (tức " Oanh Hà" 65 tuổi ở Hải Phòng, chị gái của Dung Hà, trùm giang hồ trong vụ án Năm Cam) đối tượng truy nã quốc tế vì liên quan đến ma túy và 4 đối tượng liên quan khác. Vũ Hoàng Oanh ("Oanh Hà") được xác định chủ mưu cầm đầu đường dây tội phạm ma túy đặc biệt lớn, xuyên quốc gia. Nhóm đối tượng mua bán ma túy từ khu vực Tam giác vàng về TP HCM và Hải Phòng tiêu thụ. Oanh Hà có lý lịch phạm tội thuộc diện bất hảo với 7 tiền án, tiền sự. Tháng 5/2018, Cục C04 phá chuyên án 128Y do Vũ Hoàng Oanh cầm đầu, thu giữ 74kg ma túy, bắt 8 đối tượng trong đường dây. Tuy nhiên, Vũ Hoàng Oanh bỏ trốn sang nước ngoài. Cục C04 ra quyết định truy nã đặc biệt Vũ Hoàng Oanh về tội mua bán trái phép chất ma túy và có lệnh truy nã quốc tế của Interpol. Sau khi sang nước ngoài, Vũ Hoàng Oanh thu nạp nhiều đàn em bị truy nã, đối tượng cộm cán hình thành đường dây mua bán ma túy từ khu vực Tam giác vàng về TPHCM và Hải Phòng tiêu thụ. Thủ đoạn của nhóm Oanh Hà là giấu ma túy trong các lốc máy ô tô đã qua sử dụng, rồi thuê Võ Văn Hậu (35 tuổi) ở Long An vận chuyển từ nước ngoài về TPHCM tập kết ở kho hàng của Nguyễn Anh Bảo Quốc (50 tuổi) ở quận Bình Tân và kho hàng của Nguyễn Duy Khánh ở huyện Hóc Môn, TPHCM. Tại kho hàng, Quốc thuê Nguyễn Thành Thắng (32 tuổi) và Đỗ Thế Phong (53 tuổi) tháo các lốc máy lấy ma túy rồi giao cho các khách mua sỉ trên địa bàn TP. HCM. Ngoài ra, ma túy còn được vận chuyển về chi nhánh Công ty vận tải Bắc Việt ở Quận 12, TP. HCM sau đó vận chuyển ra trụ sở chính Công ty ở Hà Nội giao cho Phạm Thế Anh (32 tuổi), Giám đốc Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Sky House để vận chuyển ra Hải Phòng tiêu thụ. Ngày 23/9, Cục C04 đã phối hợp cùng Cơ quan đại diện Bộ Công an tại nước ngoài và các lực lượng chức năng của nước bạn bắt giữ Vũ Hoàng Oanh - đối tượng truy nã quốc tế về ma túy. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giữ 29 đối tượng, thu giữ 131 kg ma túy các loại, bước đầu làm rõ các đối tượng đã mua bán, tiêu thụ trái phép trên 1,6 tấn ma túy. Vũ Hoàng Oanh là chị cả trong gia đình có bốn chị em. Người nổi tiếng nhất là cô em út Vũ Hoàng Dung, tức Dung "Hà". Oanh được xem là trùm tội phạm khét tiếng hoạt động cờ bạc tiền tỷ và mua bán ma túy xuyên quốc gia với với 7 tiền án, tiền sự

