Hải Dương: Anh đâm chết em ruột vì tắt nhạc sàn

Tối 31/7, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Hiệp Cát (huyện Nam Sách, Hải Dương) xác nhận trên địa bàn thôn Lấu Khê vừa xảy ra vụ án mạng, anh đâm em ruột tử vong.



Thông tin từ lãnh đạo UBND xã Hiệp Cát cho biết, vào khoảng 21h15 tối ngày 30/7, Phan Văn Huân (SN 1985, trú tại thôn Lấu Khê) đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người em ruột là Phan Văn Huy (SN 1987) khiến nạn nhân tử vong.

Ảnh minh họa.

Nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng, anh Huy đi ăn sinh nhật về nhà. Lúc này, Phan Văn Huân là anh ruột đang mở nhạc sàn rất lớn. Khi đó, anh Huy bảo anh trai tắt nhạc để đi ngủ nhưng Huân không tắt nhạc nên anh Huy tự tay tắt. Hai anh xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Huân đã rút dao đâm em ruột mình hơn chục nhát dao.

Bị anh trai đâm, Huy chạy ra ngoài cầu cứu, nhưng do vết thương nặng nên gục xuống, sau đó tử vong.

“Khi nhận được tin báo, tôi đã huy động lực lượng Công an xã có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo về Công an huyện Nam Sách để xử lý. Tôi cũng yêu cầu trưởng thôn huy động người trong thôn quây chặn không cho Huân chạy thoát. Lực lượng công an sau đó đã bắt giữ Huân”, ông Thành cho biết.

Theo lãnh đạo xã Hiệp Cát, trước thời điểm xảy ra vụ án mạng, anh Huy mới đi nước ngoài về và đang xây nhà.

Vụ việc hiện đang được Công an tỉnh Hải Dương điều tra, làm rõ vụ anh đâm chết em vì tắt nhạc sàn.

