Hải Dương: 2 “nữ quái” làm giả hóa đơn chuyển tiền của ngân hàng

Công an huyện Nam Sách (Hải Dương) vừa khởi tố bị can đối với Bùi Minh Nguyệt (sinh năm 2003, trú tại khu dân cư Vũ La, phường Nam Đồng, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) và Khổng Thị Nga (sinh năm 1996, tổ 3, Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội; chỗ ở hiện nay: 16/11/74 Đồng Quan, Đồng Sơn, TP Bắc Giang) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Điều tra cho thấy, từ đầu tháng 3/2023 đến nay, trên địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương và một số huyện lân cận xuất hiện 1 đối tượng nữ khoảng 17 tuổi đến 20 tuổi, đi xe mô tô Honda Wave đến các cửa hàng dược phẩm, quần áo thời trang, tạp hóa… trên địa bàn để mua hàng hoặc sử dụng các dịch vụ rồi nói mình không đem theo tiền mặt.

Bùi Minh Nguyệt và Khổng Thị Nga

Đối tượng này đề nghị chủ cửa hàng cho thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua ứng dựng Internet Banking. Sau khi các chủ cửa hàng cung cấp số tài khoản ngân hàng, đối tượng đã sử dụng hoá đơn giao dịch chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng giả đưa cho chủ cửa hàng xem và nói dối rằng mình đã chuyển tiền để họ tin là thật rồi chiếm đoạt.

Xét thấy các vụ việc trên có dấu hiệu của tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn mới rất tinh vi, tính chất phức tạp; chưa xác định được đối tượng phạm tội; đối tượng sử dụng mạng Internet để thực hiện hành vi phạm tội trên nhiều địa bàn, gây búc xúc trong nhân dân, ngày 31/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách đã khởi tố vụ án hình sự và xác lập Chuyên án truy xét đấu tranh với nhóm đối tượng phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn huyện Nam Sách.

Quá trình đấu tranh chuyên án, Cơ quan điều tra đã làm rõ Bùi Minh Nguyệt là đối tượng đã sử dụng phương thức, thủ đoạn nêu trên để nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi được các chủ cửa hàng cung cấp số tài khoản ngân hàng, Nguyệt gửi thông tin cho Khổng Thị Nga qua ứng dụng Zalo để Nga làm giả các hóa đơn chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng và hình ảnh biến động số dư trong tài khoản ngân hàng, sau đó gửi lại Nguyệt để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bằng phương thức, thủ đoạn trên, Nguyệt đã chiếm đoạt được của 5 bị hại trên địa bàn huyện Nam Sách với tổng số tiền gần 8 triệu đồng.

Để tránh gây nghi ngờ cho bị hại, mỗi vụ lừa đảo Nguyệt chỉ mua hàng với số tiền từ 1 đến 2 triệu đồng. Nguyệt thường chọn những cửa hàng có người trẻ tuổi bán hàng vì họ có tài khoản ngân hàng và sử dụng ứng dụng Internet Banking trên điện thoại.

Ngoài ra, Nguyệt khai nhận, với cùng thủ đoạn trên, Nguyệt đã thực hiện 9 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác tại TP Hải Dương, TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn và các huyện Thanh Hà, Gia Lộc, Kim Thành (cụ thể: TP Hải Dương 3 vụ; Thanh Hà 2 vụ; Gia Lộc, Kim Thành, Chí Linh, Kinh Môn: mỗi nơi 1 vụ).

Sau khi điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Bùi Minh Nguyệt. Đồng thời đã ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Khổng Thị Nga về cùng tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều hội nhóm, tài khoản công khai làm giả các hóa đơn chuyển tiền của các ngân hàng. Bằng các thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã sử dụng các hóa đơn chuyển tiền “giống như thật” này vào mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân đề cao tinh thần cảnh giác, cần thường xuyên cập nhật các thông tin mới nhất về các hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình thực hiện các giao dịch nhận, chuyển tiền qua ứng dựng Internet Banking, người dân cần kiểm tra kỹ biến động số dư tài khoản, tránh nhẹ dạ cả tin để không trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.