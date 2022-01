Hai cán bộ Lạng Sơn “làm luật” hàng trăm triệu đồng: Tiền làm suy thoái đạo đức

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam hai cán bộ Đội trật tự đô thị huyện Cao Lộc là Lâm Văn Hưởng (SN 1983) và Nông Tuấn Anh (SN 1992) về hành vi nhận hối lộ. Bị can Đinh Văn Thìn (SN 1979, trú tại xã Mai Pha, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) nghề nghiệp tự do bị khởi tố về hành vi đưa hối lộ.



Lợi dụng tình trạng ùn tắc tại cửa khẩu khiến hàng hóa bị hỏng, các đối tượng thông đồng tìm những xe đã được cấp phiếu xếp xe xuất khẩu hàng hóa nhưng do hàng bị hỏng hoặc quay đầu, đổi đầu container để đưa những xe mới đến thay với giá từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng/xe. Số tiền thu lợi bất chính trên 500 triệu đồng.